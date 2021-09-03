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Четыре украинки пробились во второй раунд US Open в парном разряде

Теннис
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Неплохо идем

Четыре украинки пробились во второй раунд US Open в парном разряде

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Марта Костюк и Даяна Ястремская на старте Открытого чемпионата США обыграли обладательниц wild card Хейли Баптист и Эмму Наварро (3:6, 6:1, 6:3).

Надежда Киченок и Ралука Олару в статусе 12-х сеяных в первом круге выбили Саню Мирзу и Коко Вандевеге (4:6, 6:4, 6:3).

Ангелина Калинина в дуэте с Ренатой Ворачовой обыграла Кэйтлин Кристиан и Нао Хибино (7:6, 6:4).

Пройти во второй раунд не смогла только Людмила Киченок, которая в паре с Макото Ниномия проиграла Грет Миннен и Элисон ван Эйтванк (3:6, 4:6).

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская US Open-2021
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