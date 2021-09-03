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В стиле Роджера: сумасшедший удар американца на US Open. ВИДЕО

Теннис
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Такое увидишь нечасто

В стиле Роджера: сумасшедший удар американца на US Open. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Дженсон Бруксби в матче второго раунда US Open против Тэйлора Фрица (6:7, 7:6, 7:5, 6:2) выполнил удар мимо сетки и сорвал аплодисменты трибун.

Несколько лет назад аналогичный удар на US Open в матче с Ником Кирьосом выполнил великий Роджер Федерер.

Следующим соперником Бруксби в Нью-Йорке станет россиянин Аслан Карацев.

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В статье: US Open-2021
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