В стиле Роджера: сумасшедший удар американца на US Open. ВИДЕО

Дженсон Бруксби в матче второго раунда US Open против Тэйлора Фрица (6:7, 7:6, 7:5, 6:2) выполнил удар мимо сетки и сорвал аплодисменты трибун.

Несколько лет назад аналогичный удар на US Open в матче с Ником Кирьосом выполнил великий Роджер Федерер.

Следующим соперником Бруксби в Нью-Йорке станет россиянин Аслан Карацев.

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