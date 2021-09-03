Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В стиле Роджера: сумасшедший удар американца на US Open. ВИДЕО
Такое увидишь нечасто
фото - flashscore.com.ua
Дженсон Бруксби в матче второго раунда US Open против Тэйлора Фрица (6:7, 7:6, 7:5, 6:2) выполнил удар мимо сетки и сорвал аплодисменты трибун.
Несколько лет назад аналогичный удар на US Open в матче с Ником Кирьосом выполнил великий Роджер Федерер.
Следующим соперником Бруксби в Нью-Йорке станет россиянин Аслан Карацев.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник
- "Был немного в шоке". Харатин - о переходе в Легию
- Коваленко: По сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра в Италии - это битва
- Калинина пробилась во второй раунд US Open. Как это было
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...