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Свитолина играет с россиянкой в 3-м раунде US Open. Текстовая трансляция матча
Третий матч первой ракетки Украины в Нью-Йорке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в третьем раунде Открытого чемпионата США сыграет с 27-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.
Матч Свитолина – Касаткина пройдет на корте Grandstand третьим запуском. Начало встречи – не ранее 22:00 по киевскому времени.
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Свитолина ведет у Касаткиной по личным встречам со счетом 3:0, а в случае победы в 1/8 финала US Open Элина сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.
Следить за главными событиями матча Свитолина - Касаткина на US Open вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Свитолина против Касаткиной во 3-м раунде US Open: текстовая трансляция матча
22:50. Смотрим на статистику первого сета:
22:48. Свитолина берет первый сет – 6:4!
Концовка получилось нервной – Элина отыграла брейк-поинт после нет-бола и поставила точку в партии только со второго сет-бола.
22:41. Свитолина – Касаткина 5:4
Шикарным виннерсом с бекхенда Свитолина заработала двойной скрытый сет-бол, а затем успешно атаковала вторую подачу россиянки. Есть первый брейк в матче!
22:36. Свитолина – Касаткина 4:4
Новыми мячами Свитолина буквально за минуту с копейками защитила свою подачу! У Элины 92% реализации первого мяча.
22:34. Свитолина – Касаткина 3:4
Очень солидно атакует Касаткина с форхенда. Элина традиционно до последнего отрабатывает в обороне, но снова приблизиться к брейк-поинтам ей не удается.
22:31. Свитолина – Касаткина 3:3
Прекрасно подает в этом матче Свитолина! И форхенд заработал у Элины – два виннерса мы увидели в шестом гейме.
22:27. Свитолина – Касаткина 2:3
Касаткина при счете 15:30 пошла в атаку и заслуженно спасла свою подачу. У россиянки уже 7 активно выигранных мячей против всего 2 у Элины.
22:23. Свитолина – Касаткина 2:2
Легкий гейм для Элины. Украинка в этом матче еще не проигрывала розыгрыш на первой подаче (6 из 6).
К слову, главный фанат Свитолиной на месте.
????Gael is here to support Elina again #USOpen pic.twitter.com/GoLucQi9NH— Elina Svitolina FP✨ (@SvitolinaNL) September 3, 2021
22:19. Свитолина – Касаткина 1:2
Три брейк-поинта упустила Свитолина. Да, этот гейм нужно было забирать.
22:14. Свитолина – Касаткина 1:1
Пока не особо летит у Свитолиной первой подача, но свой гейм украинка берет уверенно. Еще и эйс на закуску для Касаткиной.
22:11. Свитолина – Касаткина 0:1
Многовато ошибок у Элины на старте матча. Касаткина берет свою подачу.
22:07. Матч начался!
22:03. Свитолина и Касаткина уже на корте! Первой будет подавать россиянка.
21:49. Крейчикова выиграла в двух сетах (6:4, 6:2). Минут через 15 начинаем!
21:35. Начало нашего матча зависит от того, как будут развиваться события в поединке Барборы Крейчиковой и Камиллы Рахимовой. Чемпионка Ролан Гаррос ведет 6:4, 3:1, так что все идет к тому, что вскоре Свитолина и Касаткина выйдут на корт.
21:30. Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию матча 3-го раунда US Open между Элиной Свитолиной и Дарьей Касаткиной.
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