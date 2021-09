Свитолина играет с россиянкой в 3-м раунде US Open. Текстовая трансляция матча

Элина Свитолина в третьем раунде Открытого чемпионата США сыграет с 27-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной.

Матч Свитолина – Касаткина пройдет на корте Grandstand третьим запуском. Начало встречи – не ранее 22:00 по киевскому времени.

Свитолина ведет у Касаткиной по личным встречам со счетом 3:0, а в случае победы в 1/8 финала US Open Элина сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Следить за главными событиями матча Свитолина - Касаткина на US Open вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

22:50. Смотрим на статистику первого сета:

22:48. Свитолина берет первый сет – 6:4!

Концовка получилось нервной – Элина отыграла брейк-поинт после нет-бола и поставила точку в партии только со второго сет-бола.

22:41. Свитолина – Касаткина 5:4

Шикарным виннерсом с бекхенда Свитолина заработала двойной скрытый сет-бол, а затем успешно атаковала вторую подачу россиянки. Есть первый брейк в матче!

22:36. Свитолина – Касаткина 4:4

Новыми мячами Свитолина буквально за минуту с копейками защитила свою подачу! У Элины 92% реализации первого мяча.

22:34. Свитолина – Касаткина 3:4

Очень солидно атакует Касаткина с форхенда. Элина традиционно до последнего отрабатывает в обороне, но снова приблизиться к брейк-поинтам ей не удается.

22:31. Свитолина – Касаткина 3:3

Прекрасно подает в этом матче Свитолина! И форхенд заработал у Элины – два виннерса мы увидели в шестом гейме.

22:27. Свитолина – Касаткина 2:3

Касаткина при счете 15:30 пошла в атаку и заслуженно спасла свою подачу. У россиянки уже 7 активно выигранных мячей против всего 2 у Элины.

22:23. Свитолина – Касаткина 2:2

Легкий гейм для Элины. Украинка в этом матче еще не проигрывала розыгрыш на первой подаче (6 из 6).

К слову, главный фанат Свитолиной на месте.

????Gael is here to support Elina again #USOpen pic.twitter.com/GoLucQi9NH