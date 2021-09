Свитолина уверенно обыграла россиянку в 3-м раунде US Open. Как это было

Элина Свитолина в третьем раунде Открытого чемпионата США обыграла 27-ю ракетку мира Дарью Касаткину. Украинской теннисистке понадобился час и 15 минут, чтобы закрыть матч. В первом сете была равная игра до девятого гейма, когда Элине удалось сделать брейк. Во втором уже со старта Свитолина взяла подачу соперницы, держала свою, а затем закрепила успех еще одним брейком при счете 4:2. Таким образом, победила в двух сетах 6:4 и 6:2.

В 1/8 финала US Open Элина Свитолина сыграет с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

23:23. Статистика матча:

А дальше для Элины Свитолиной – мегафайт против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп. Матч пройдет в воскресенье, 5 сентября.

23:22. Свитолина в четвертый раз подряд вышла в 1/8 финала на US Open!

В третьем раунде первая ракетка Украины в двух сетах разобралась с Дарьей Касаткиной – 6:4, 6:2.

23:19. Свитолина – Касаткина 6:4, 5:2

Второй брейк от Элины! Осталось подать на матч.

23:13. Свитолина – Касаткина 6:4, 4:2

При счете 15:30 Свитолина подала эйс, затем в перестрелке забила виннерс по линии с бекхенда и добила Касаткину еще одним отличным ударом слева.

23:07. Свитолина – Касаткина 6:4, 3:2

Легко россиянка защитила свою подачу и снова вплотную приблизилась в счете.

23:05. Свитолина – Касаткина 6:4, 3:1

С двойного брейк-поинта ушла Свитолина. Повезло украинке, что Касаткина немного ошиблась в атакующей ситуации, но ведь везет сильнейшим!

22:59. Свитолина – Касаткина 6:4, 2:1

С 0:30 спаслась Касаткина. Эх, еще один брейк не помешал бы…

22:57. Свитолина – Касаткина 6:4, 2:0

С бенхенда начала Свитолина регулярно пробивать соперницу. Еще один гейм, в котором у Касаткиной не было шансов на брейк-поинт.

22:54. Свитолина – Касаткина 6:4, 1:0

Брейк от украинки! Два виннерса один лучше другого – идеальный старт второго сета.

22:50. Смотрим на статистику первого сета:

22:48. Свитолина берет первый сет – 6:4!

Концовка получилось нервной – Элина отыграла брейк-поинт после нет-бола и поставила точку в партии только со второго сет-бола.

22:41. Свитолина – Касаткина 5:4

Шикарным виннерсом с бекхенда Свитолина заработала двойной скрытый сет-бол, а затем успешно атаковала вторую подачу россиянки. Есть первый брейк в матче!

22:36. Свитолина – Касаткина 4:4

Новыми мячами Свитолина буквально за минуту с копейками защитила свою подачу! У Элины 92% реализации первого мяча.

22:34. Свитолина – Касаткина 3:4

Очень солидно атакует Касаткина с форхенда. Элина традиционно до последнего отрабатывает в обороне, но снова приблизиться к брейк-поинтам ей не удается.

22:31. Свитолина – Касаткина 3:3

Прекрасно подает в этом матче Свитолина! И форхенд заработал у Элины – два виннерса мы увидели в шестом гейме.

22:27. Свитолина – Касаткина 2:3

Касаткина при счете 15:30 пошла в атаку и заслуженно спасла свою подачу. У россиянки уже 7 активно выигранных мячей против всего 2 у Элины.

22:23. Свитолина – Касаткина 2:2

Легкий гейм для Элины. Украинка в этом матче еще не проигрывала розыгрыш на первой подаче (6 из 6).

К слову, главный фанат Свитолиной на месте.

