Свитолина разобралась с россиянкой и вышла на Халеп в 1/8 финала US Open. Что об этом нужно знать?

Элина Свитолина, размявшись в двух стартовых кругах Открытого чемпионата США на теннисистках из квалификации, в третьем раунде столь же убедительно нейтрализовала 27-ю ракетку мира Дарью Касаткину (6:4, 6:2) и протоптала дорожку к матчу с Симоной Халеп в 1/8 финала.

Свитолина хорошо знала, чего ожидать от Касаткиной

На US Open Элина Свитолина в шестой раз пересеклась с теннисисткой из Тольятти (5:0), причем на харде украинка выиграла у Касаткиной 8 из 9 сетов.

Стилистически в девушках есть что-то общее, просто Свитолина во всех элементах игры на другом уровне – и в пятницу Элина это снова доказала.

Ключом к победе над Касаткиной для Свитолиной стала фирменная стабильность на задней линии и активная игра на приеме на втором мяче. Хотя нельзя не отметить, что Элина в матче третьего круга чаще ошибалась, но это объяснимо повышенной агрессивностью – украинка за два сета организовала 25 виннерсов и завершила матч с «+9» относительно количества активно выигранных мячей и невынужденных ошибок.

Да, Касаткина смогла создать для Свитолиной намного больше стрессовых ситуаций, чем в двух первых раундах, но как же великолепно Элина действовала на ключевых мячах! В концовке первого сета она благодаря мощной первой подаче отыграла случайный брейк-поинт россиянки после попадания мяча в трос, а во второй партии после упущенного гейма на приеме со счета 0:30 ликвидировала еще два шанса соперницы на брейк, чем окончательно похоронила её веру в свой успех. Вскоре Касаткина допустила на брейк-поинте невынужденную ошибку и ничем не помешала Элине подать на выход в четвертый круг.

Свитолина снова солидно подавала, а на приеме убивала второй мяч Касаткиной

Было наивно ожидать, что в матче с теннисисткой из топ-30 Элина Свитолина сохранит 90-процентную реализацию первой подачи, но украинка удерживала этот показатель вплоть до концовки стартового сета, когда ей пришлось отыграть спонтанно возникший брейк-поинт.

В каждом сете Свитолина стабильно проигрывала лишь по 4 очка на первой подаче. На втором мяче также порядок – надежные 10 из 17.

Касаткина за счет первой подачи и следовавших за ней атак с форхенда долго держала в напряжении Свитолину в стартовой партии, но Элина регулярно находила свои шансы на приеме за счет беззубого второго мяча россиянки, который она вводила в игру со средней скоростью в 109 км/час (у Свитолиной 118 км/час). В итоге украинка взяла на втором мяче 17 из 23 розыгрышей, и если бы не относительно низкий процент реализованных брейк-поинтов (3 из 9), то счет матча был бы более внушительным в пользу пятой сеяной.

Разогрев закончен – дальше рубка с Халеп

Симона Халеп подошла к US Open с крайне туманными перспективами – экс-первая ракетка мира из Румынии только что вернулась на корт после трехмесячного перерыва, связанного с травмой икроножной мышцы, и ничего не показала на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати, довольствовавшись единственной победой над Магдой Линетт.

В такой ситуации было сложно ожидать от Халеп серьезных результатов в Нью-Йорке, но двукратная чемпионка мэйджоров включила характер и дошла до битвы со Свитолиной в 1/8 финала через очень непростую сетку.

???????? @Simona_Halep is through to Round 4 of the #USOpen for the first time since 2016. pic.twitter.com/hP8sqRl3Wr