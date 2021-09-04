Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA №27) в матче 1/16 финала US Open поделилась ожиданиями от поединка против Симоны Халеп (WTA №13). Ее слова цитирует сайт соревнований:

"С Халеп мы ​​играли очень много раз. Были и хорошие матчи, и не очень удачные с моей стороны, когда можно было получше сыграть. Я хочу с ней сыграть. Это будет хороший матч.

Я надеюсь, что смогу восстановиться и хорошо подготовиться. Сегодня день отдыха и мы будем отрабатывать все тактические моменты на тренировке. Надеюсь, что смогу в матче выполнить все, что задумано по тактике.

Погода в Нью-Йорке? Был страшный ураган пару дней. Я рада, что в тот день успела закончить свой матч и была в отеле. Когда мы ходили на ужин, то видели, какой был ужасный потоп.

Это был один из самых ужасных дней, потому что мы думали, что пару дней все будет в ужасном состоянии. Были люди, которые застряли здесь в клубе до 2 ночи, потому что машины просто плавали на паркинге.

Так что нам очень повезло, что для нас все удачно сложилось в тот день" - сказала она.