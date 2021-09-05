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Когда улыбку не сдержать: Самые веселые моменты в истории US Open. Видео

Теннис
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Действительно весело   

Когда улыбку не сдержать: Самые веселые моменты в истории US Open. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Официальный You-Tube канал Открытого чемпионата США - US Open опубликовал подборку из самых веселых моментов за всю историю существования турнира.

Напомним, что сегодня в 19:00 по киевскому времени украинка Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала US Open против румынки Симоны Халеп.

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В статье: us open
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