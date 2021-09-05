Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Когда улыбку не сдержать: Самые веселые моменты в истории US Open. Видео
Действительно весело
Официальный You-Tube канал Открытого чемпионата США - US Open опубликовал подборку из самых веселых моментов за всю историю существования турнира.
Напомним, что сегодня в 19:00 по киевскому времени украинка Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала US Open против румынки Симоны Халеп.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Калиниченко: Без Зинченко игра стала более вертикальной
- Удар Шапаренко продолжил плохую тенденцию Чемпионов мира. Обзор СМИ после матча Украина - Франция
- Петраков: Малиновский обижается, что я его не поставил в состав. Я попросил у него прощения
- Свитолина уверенно обыграла россиянку в 3-м раунде US Open. Как это было
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
Новости по теме
- 13:20 Весь спорт Свитолина поделилась ожиданиями от матча с Халеп
- 12:58 Весь спорт Свитолина разобралась с россиянкой и вышла на Халеп в 1/8 финала US Open. Что об этом нужно знать?
- 11:46 Весь спорт Свитолина о победе над Касаткиной: Это было солидное выступление в психологическом и физическом планах
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...