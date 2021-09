Свитолина обыграла Халеп в 1/8 финала US Open. Как это было

Элина Свитолина в 1/8 финала Открытого чемпионата США сыграет с экс-первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой турниров Большого шлема Симоной Халеп.

Матч между Свитолиной и Халеп пройдет на стадионе Артура Эша и откроет игровой день на US Open. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

Свитолина по личным встречам ведет у Халеп со счетом 5:4, однако оба поединка на турнирах Большого шлема остались за теннисисткой из Румынии.

Следить за главными событиями матча Свитолина – Халеп на US Open вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

20:31. Элина Свитолина во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США. UA-Футбол поздравляет всех украинцев с этой замечательной победой. Друзья, до новых встреч!

20:30. Статистика матча:

20:27. Свитолина обыграла Халеп и вышла в 1/4 финала US Open!

6:3, 6:3 – Элина с третьей попытки впервые разобралась с румынкой на турнире Большого шлема.

Дальше – Анжелик Кербер или Лейла Анни Фернандес.

20:24. Свитолина – Халеп 6:3, 5:3

На финишную прямую выходит украинка! Надежно отработала Элина гейм на своей подаче.

20:20. Свитолина – Халеп 6:3, 4:3

Какой напряженный гейм! И заканчивается он брейком от Свитолиной! Халеп снова не справилась с бетонной защитой украинки и ошиблась с бекхенда.

20:14. Свитолина – Халеп 6:3, 3:3

После перехода Свитолина собралась и надежно отработала гейм на своей подаче. Да и Халеп снова активно помогала украинке.

20:10. Свитолина – Халеп 6:3, 2:3

Халеп на подъеме после обратного брейка – легко румынка забрала свою подачу, закрыв гейм виннерсом с бекхенда.

20:07. Свитолина – Халеп 6:3, 2:2

С 40:15 Свитолина допустила борьбу на своей подаче – Халеп заработала брейк-поинт и шикарно обвела Элину у сетки. Обратный брейк.

20:01. Свитолина – Халеп 6:3, 2:1

Ошибка от Халеп с бекхенда – и Свитолина делает брейк на старте второго сета!

19:56. Свитолина – Халеп 6:3, 1:1

Элина крайне своевременно выполнила эйс, а затем еще одной отличной первой подачей спровоцировала Халеп на ошибку по длине.

19:53. Свитолина – Халеп 6:3, 0:1

Свитолина в перестрелке с задней линии идеально прострелила с обратного кросса, но на брейк-поинте пробила в трос. Концовку гейма Халеп провела образцово.

19:48. Статистика первого сета:

19:46. Свитолина берет первый сет – 6:3!

Украинка проигрывала 1:2 с брейком, но до конца первого сета взяла два гейма на приеме и вытащила тяжелый седьмой гейм, по ходу которого у Халеп было два брейк-поинта.

19:44. Свитолина – Халеп 5:3

Элина подставочкой у сетки вышла на двойной скрытый сет-бол – и Халеп снова помогает украинке, допуская очередную невынужденную ошибку.

19:40. Свитолина – Халеп 4:3

Ошиблась Элина с бекхенда и подарила Халеп двойной брейк-поинт, но Симона дважды отправила мяч в сетку. Невероятно важный седьмой гейм остался за украинкой.

19:34. Свитолина – Халеп 3:3

Гейм под ноль от Халеп. Равная борьба в первом сете.

19:31. Свитолина – Халеп 3:2

И тут же Элина подтверждает брейк уверенным геймом на своей подаче.

6-5 – украинка впереди по активно выигранным розыгрышам.

19:29. Свитолина – Халеп 2:2

Свитолина гениально отработала на задней линии после затяжной атаки Халеп и наказала румынку за неудачный укороченный, получив двойной брейк-поинт. Симона тут же не выдержала, запустив мяч в сетку с бекхенда. Обратный брейк!

19:25. Свитолина – Халеп 1:2

Элина в атаке ошиблась у сетки, затем не успела добежать до укороченного, а на брейк-поинте у Халеп прошел шикарный бекхенд по линии. Увы, брейк от румынки.

19:20. Свитолина – Халеп 1:1

Уже во втором гейме девушки выдали безумную перестрелку из 33 ударов! Халеп отыгралась с 0:30 и не позволила Свитолиной уйти в отрыв.

19:15. Свитолина – Халеп 1:0

Отличный старт для украинки! Первая подача стабильно летела у Свитолиной – Халеп на приеме взяла лишь один мяч.

19:11. Матч начался! Первой подает украинка.

19:05. Свитолина и Халеп появились на корте. Матч начнется после разминки!

