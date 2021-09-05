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Свитолина побеждает Халеп и выходит в четвертьфинал US Open
Элина - браво
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США. За право сыграть в четвертьфинале US Open наша спортсменка одолела представительницу Румынии Симону Халеп (WTA №12).
Свитолина очень уверенно начала матч, взяв свою подачу без особых проблем и навязав сопернице борьбу на ее гейме. Однако именно украинка первой позволила Халеп сделать брейк - при счете 30-40 румынка удачно атаковала и повела в сете. Элина собралась и сразу же ответила оппонентке взаимностью, снова выровняв положение в матче. Далее наша спортсменка играла увереннее соперницы, при счете 4-3 сумела сделать еще один брейк, а следующую подачу сыграть почти безошибочно, чем обеспечила себе победу в первой партии.
Второй сет обе теннисистки играли довольно ровно. Все решилось при счете 3-3, когда Симона не смогла удачно защитить свою подачу. Украинка подхватила кураж и сумела забрать два следующих гейма.
Статистика матча:
В матче 1/4 финала US Open Элина Свитолина сыграет против победительницы встречи Кербер - Фернандес.
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