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Свитолина побеждает Халеп и выходит в четвертьфинал US Open

Теннис
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(5 голосов)

Элина - браво       

Свитолина побеждает Халеп и выходит в четвертьфинал US Open

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина победила в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США. За право сыграть в четвертьфинале US Open наша спортсменка одолела представительницу Румынии Симону Халеп (WTA №12).

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
30 августа - 12 сентября
Хард
Призовой фонд: $ 57,5 ​​млн.долл.
1/8 финала
Элина Свитолина (WTA №5) - Симона Халеп (WTA №12)
2 - 0 (6-3; 6-3)

Свитолина очень уверенно начала матч, взяв свою подачу без особых проблем и навязав сопернице борьбу на ее гейме. Однако именно украинка первой позволила Халеп сделать брейк - при счете 30-40 румынка удачно атаковала и повела в сете. Элина собралась и сразу же ответила оппонентке взаимностью, снова выровняв положение в матче. Далее наша спортсменка играла увереннее соперницы, при счете 4-3 сумела сделать еще один брейк, а следующую подачу сыграть почти безошибочно, чем обеспечила себе победу в первой партии.

Свитолина побеждает Халеп и выходит в четвертьфинал US Open - изображение 1

Второй сет обе теннисистки играли довольно ровно. Все решилось при счете 3-3, когда Симона не смогла удачно защитить свою подачу. Украинка подхватила кураж и сумела забрать два следующих гейма.

Статистика матча:

Свитолина побеждает Халеп и выходит в четвертьфинал US Open - изображение 2

В матче 1/4 финала US Open Элина Свитолина сыграет против победительницы встречи Кербер - Фернандес.

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В статье: Элина Свитолина Симона Халеп us open US Open-2021
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Комментарии (3)
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Zonder (Днепр)
05.09.2021 в 21:16
Идёт сейчас игра у Элины, удачи ей.
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
05.09.2021 в 21:07
Умничка, очень уверенная игра, так держать
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
05.09.2021 в 20:58
И это очень круто! Молодец Элина! Удачи в четвертьфинале!
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+2
0


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