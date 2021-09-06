  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина в 1/4 финала US Open сыграет с 18-летней канадкой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина в 1/4 финала US Open сыграет с 18-летней канадкой

Теннис
(1 голосов)

Украинку ждет встреча с главной сенсацией турнира

Свитолина в 1/4 финала US Open сыграет с 18-летней канадкой

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Элина Свитолина накануне в четвертом раунде Открытого чемпионата США обыграла Симону Халеп (6:3, 6:3).

Соперница украинки по 1/4 финала определялась в матче между Анжелик Кербер и Лейлой Анни Фернандес. Опытная немка вела 6:4, 4:2, но не удержала свое преимущество и проиграла в трех сетах (6:4, 6:7, 2:6).

Ранее Фернандес в Нью-Йорке остановила прошлогоднюю победительницу US Open Наоми Осаку, причем в матче с японкой будущая соперница Свитолиной также отыграла отставание в сет и брейк.

Матч между Свитолиной и Фернандес в 1/4 финала US Open пройдет во вторник, 7 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина US Open-2021 Лейла Анни Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...