Свитолина в 1/4 финала US Open сыграет с 18-летней канадкой

Элина Свитолина накануне в четвертом раунде Открытого чемпионата США обыграла Симону Халеп (6:3, 6:3).

Соперница украинки по 1/4 финала определялась в матче между Анжелик Кербер и Лейлой Анни Фернандес. Опытная немка вела 6:4, 4:2, но не удержала свое преимущество и проиграла в трех сетах (6:4, 6:7, 2:6).

Ранее Фернандес в Нью-Йорке остановила прошлогоднюю победительницу US Open Наоми Осаку, причем в матче с японкой будущая соперница Свитолиной также отыграла отставание в сет и брейк.

Матч между Свитолиной и Фернандес в 1/4 финала US Open пройдет во вторник, 7 сентября.

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