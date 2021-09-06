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Свитолина в 1/4 финала US Open сыграет с 18-летней канадкой
Украинку ждет встреча с главной сенсацией турнира
фото - flashscore.com.ua
Элина Свитолина накануне в четвертом раунде Открытого чемпионата США обыграла Симону Халеп (6:3, 6:3).
Соперница украинки по 1/4 финала определялась в матче между Анжелик Кербер и Лейлой Анни Фернандес. Опытная немка вела 6:4, 4:2, но не удержала свое преимущество и проиграла в трех сетах (6:4, 6:7, 2:6).
Ранее Фернандес в Нью-Йорке остановила прошлогоднюю победительницу US Open Наоми Осаку, причем в матче с японкой будущая соперница Свитолиной также отыграла отставание в сет и брейк.
Матч между Свитолиной и Фернандес в 1/4 финала US Open пройдет во вторник, 7 сентября.
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