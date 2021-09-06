  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок впервые в карьере сыграет в 1/8 финала US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок впервые в карьере сыграет в 1/8 финала US Open

Теннис
(1 голосов)

Еще один успех Украины в Нью-Йорке

Надежда Киченок впервые в карьере сыграет в 1/8 финала US Open

Новина українською

Надежда Киченок и румынка Ралука Олару во втором раунде Открытого чемпионата США в волевом стиле обыграли Андреа Петкович и Айлу Томлянович (5:7, 6:1, 6:2). Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

Киченок и Олару на пути к победе реализовали 8 из 15 брейк-поинтов при четырех неудачных геймах на своей подаче. Также в активе украино-румынского дуэта 38 виннерсов и 3 эйса.

Надежда Киченок в своем первом участии в 1/8 финала на US Open сыграет с седьмыми сеяными Алексой Гуарачи и Дезире Кравчик.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...