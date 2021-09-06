Надежда Киченок впервые в карьере сыграет в 1/8 финала US Open

Надежда Киченок и румынка Ралука Олару во втором раунде Открытого чемпионата США в волевом стиле обыграли Андреа Петкович и Айлу Томлянович (5:7, 6:1, 6:2). Матч продолжался 2 часа и 7 минут.

Киченок и Олару на пути к победе реализовали 8 из 15 брейк-поинтов при четырех неудачных геймах на своей подаче. Также в активе украино-румынского дуэта 38 виннерсов и 3 эйса.

Надежда Киченок в своем первом участии в 1/8 финала на US Open сыграет с седьмыми сеяными Алексой Гуарачи и Дезире Кравчик.

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