Свитолина выбивает Халеп с US Open: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Элина Свитолина в четвертом раунде Открытого чемпионата США в двух сетах (6:3, 6:3) разобралась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.

За выход в полуфинал американского Шлема пятая сеяная сыграет с 18-летней теннисисткой из Канады Лейлой Анни Фернандес.

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