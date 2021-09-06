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Свитолина выбивает Халеп с US Open: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Смотрим, как украинка шагнула в 1/4 финала
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина в четвертом раунде Открытого чемпионата США в двух сетах (6:3, 6:3) разобралась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп.
За выход в полуфинал американского Шлема пятая сеяная сыграет с 18-летней теннисисткой из Канады Лейлой Анни Фернандес.
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