Свитолина преодолела комплекс Халеп и вышла в четвертьфинал US Open. Что об этом нужно знать?

Элина Свитолина после разочаровывающей череды неудач на турнирах Большого шлема на US Open выиграла восемь сетов кряду и во второй раз в карьере добралась до четвертьфинала. Накануне украинка выстрелила одной из крупнейших побед в карьере на мэйджорах, отправив за борт турнира саму Симону Халеп (6:3, 6:3).

Свитолина не дрогнула в ключевые моменты матча

До вечера воскресенья Элина Свитолина была клиенткой Симоны Халеп на турнирах Большого шлема. Была. Теперь до боли обидное поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017 (тогда украинка вела 6:3, 5:1, а на тайбрейке второго сета не реализовала матч-бол) и мастер-класс от румынки в полуфинале Уимблдона-2019 остались в прошлом. Свитолина сделала выводы и доказала, что способна побеждать Халеп и на крупнейших аренах мира.

Халеп мощно начала матч и закономерно повела с брейком, но стоило румынке захватить преимущество, как Свитолина включила режим стены на задней линии и мгновенно вернула свою подачу.

После неудачной попытки Халеп уйти в отрыв качество тенниса от румынки заметно ухудшилось – Симона раз за разом не находила ответ на стабильную игру Свитолиной на задней линии и первой допускала ошибку. Так было в середине первого сета, когда экс-первая ракетка мира собственными руками загубила двойной брейк-поинт при счете 3:3. После перехода Элина сделала брейк (снова удар в сетку от Халеп) и без проблем подала на первый сет.

First blood, ???????? @ElinaSvitolina ???? The No.5 seed takes the first set over Halep, 6-3. #USOpen pic.twitter.com/RwHDXZd7OD

Новый всплеск активности от Халеп произошел в начале второго сета, когда Симона сделала обратный брейк и предприняла еще одну попытку завладеть инициативой, вот только у Свитолиной были свои планы. Седьмой гейм второго сета – особая история. Свитолина в столь ответственный момент неожиданно для Халеп повысила уровень агрессии и двумя смелыми ударами с форхенда выходила на счет ровно, чтобы в конце концов на третьем брейк-поинте дождаться от соперницы уже традиционного для этого матча удара слева в сетку.

Помня о предыдущих рандеву со Свитолиной на Шлемах, Халеп наверняка рассчитывала, что в один момент Элину накроют неприятные воспоминания из прошлого, но ничего подобного с украинкой не произошло. Более того, в конце матча Свитолина получила шанс закрыть Халеп на приеме – и не стала упускать эту возможность.

Свитолина – лучшая на US Open по игре на задней линии

На Открытом чемпионате США в плане стабильности никто не в состоянии конкурировать с Элиной Свитолиной. И после победы над Симоной Халеп списать невероятную статистику украинки на слабую сетку уже не получится.

Свитолина лидирует на US Open по проценту выигранных розыгрышей на задней линии (62,7%), опережая Барбору Крейчикову (62,7%), Арину Соболенко (59,6%) и Эмму Радукану (59,1%).

Элина перебивает через сетку 95% мячей, причем в центральную часть площадки украинка направляет только 22% ударов. Свитолина почти 60% своих атак проводит кроссами и реже двигает мяч более рискованными ударами по линии (20%).

Важно, что Свитолина не пытается брать исключительно измором, а при любой удобной возможности ищет атакующий удар. У Элины на US Open в среднем за игру по 19,2 активно выигранных розыгрыша при 11,2 невынужденных ошибках.

А что же ждет Свитолину в четвертьфинале?

А дальше – главная сенсация Открытого чемпионата США в лице Лейлы Анни Фернандес, которая сегодня празднует 19-й день рождения. Канадка для начала разобралась с Аной Конюх (7:6, 6:2) и Кайей Канепи (7:5, 7:5), а затем в третьем раунде нанесла шокирующее поражение Наоми Осаке (5:7, 7:6, 6:4), прервав 16-матчевую победную серию японки на мэйджорах.

После победы над третьей ракеткой мира волевой успех в матче с Анжелик Кербер уже никого не удивил. Фернандес снова проигрывала сет и брейк, но вернулась в игру и сломила опытнейшую немку в решающем сете, сделав два брейка при трех отыгранных брейк-поинтах (4:6, 7:6, 6:2).

A day before her 19th birthday, Leylah Annie Fernandez is off to her first ever Major Quarterfinal! pic.twitter.com/BY5cdgQLf7