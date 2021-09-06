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Свитолина войдет в топ-8 Чемпионской гонки WTA в случае выхода в полуфинал US Open
Невероятно важный матч для украинки
фото - flashscore.com.ua
Элина Свитолина в воскресенье в 1/8 финала Открытого чемпионата США обыграла Симону Халеп (6:3, 6:3) и поднялась на 13-е место в онлайн-версии Чемпионской гонки WTA.
Если первая ракетка Украины 7 сентября в четвертьфинале US Open пройдет 19-летнюю Лейлу Анни Фернандес, то совершит скачок в WTA Race на 8-е место, которое дает право выступить на Итоговом чемпионате.
Топ-8 Чемпионской гонки WTA по состоянию на 6 сентября выглядит так:
Элина Свитолина с 2017 года ни разу не пропустила Итоговый турнир.
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