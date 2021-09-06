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Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал US Open

Теннис
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Первый сет получился очень интригующим

Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал US Open

Новина українською

12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США – 2021.

В матче четвёртого круга Бенчич (11) обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (7).

Белинда Бенчич - Ига Свёнтек 7:6 (14:12), 6:3

Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. Бенчич пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 9. На счету Свёнтек 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право стать полуфиналисткой US Open – 2021 Бенчич сразится с победительницей матча Шелби Роджерс (США) – Эмма Радукану (Великобритания).

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В статье: Белинда Бенчич
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