Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белинда Бенчич вышла в четвертьфинал US Open
Первый сет получился очень интригующим
12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США – 2021.
В матче четвёртого круга Бенчич (11) обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек (7).
Белинда Бенчич - Ига Свёнтек 7:6 (14:12), 6:3
Продолжительность встречи составила 2 часа 10 минут. Бенчич пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 9. На счету Свёнтек 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
За право стать полуфиналисткой US Open – 2021 Бенчич сразится с победительницей матча Шелби Роджерс (США) – Эмма Радукану (Великобритания).
Популярное сейчас
- УАФ выступила с заявлением, почему с Шевченко не был продлен контракт
- Павлов: Такие игроки, как Родригес, не заслуживают играть в Динамо
- Защитник Шахтера Додо отстранен на два матча УПЛ
- Свитолина уверенно обыграла россиянку в 3-м раунде US Open. Как это было
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО