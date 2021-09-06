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US Open. Александр Зверев уверенно обыграл Синнера в 1/8 финала

Теннис
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Немец оказался сильнее своего оппонента

US Open. Александр Зверев уверенно обыграл Синнера в 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2021.

В матче четвёртого круга Зверев (4) в трёх сетах обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера (13).

ATP

Александр Зверев - Янник Синнер 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 28 минут. Зверев 17 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Синнера — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За право выйти в полуфинал US Open – 2021 Зверев сразится с победителем встречи Райлли Опелка (США) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

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В статье: Александр Зверев
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