Джокович на US Open со счетом 1:6 проиграл сет в матче с 99-й ракеткой мира

Новак Джокович не без проблем преодолел барьер 1/8 финала на Открытом чемпионате США – серб в 3-часовом матче разобрался с Дженсоном Бруксби (1:6, 6:3, 6:2, 6:2).

Джокович отдал первый сет 99-й ракетке мира всего за 30 минут. Бруксби совершил лишь 1 невынужденную ошибку против 11 у лидера посева.

После провального старта Джокович в каждом из трех следующих сетов сделал по два брейка и впервые с 2018 года вышел в четвертьфинал US Open.

Новак Джокович продлил свою победную серию на турнирах Большого шлема до 25-ти матчей, а его следующим соперником станет Маттео Берреттини, которого серб в июле обыграл в финале Уимблдона.

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