На US Open определились все пары 1/4 финала

Накануне на Открытом чемпионате США в двух одиночных разрядах сформировались все участники 1/4 финала.

У мужчин до этой стадии добрались только четыре теннисиста из топ-10:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Берреттини (Италия, 6)

Александр Зверев (Германия, 4) – Ллойд Харрис (ЮАР)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Карлос Алькарас (Испания)

Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия, 2)

В женском одиночном разряде борьбу за титул в Нью-Йорке также продолжают четыре теннисистки из топ-10, включая украинку Элину Свитолину:

Эмма Радукану (Великобритания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11)

Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, 17)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Лейла Фернандес (Канада)

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

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