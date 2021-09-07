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На US Open определились все пары 1/4 финала
Украина тоже в игре
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне на Открытом чемпионате США в двух одиночных разрядах сформировались все участники 1/4 финала.
У мужчин до этой стадии добрались только четыре теннисиста из топ-10:
Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Берреттини (Италия, 6)
Александр Зверев (Германия, 4) – Ллойд Харрис (ЮАР)
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) – Карлос Алькарас (Испания)
Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды) – Даниил Медведев (Россия, 2)
В женском одиночном разряде борьбу за титул в Нью-Йорке также продолжают четыре теннисистки из топ-10, включая украинку Элину Свитолину:
Эмма Радукану (Великобритания) – Белинда Бенчич (Швейцария, 11)
Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, 17)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Лейла Фернандес (Канада)
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
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