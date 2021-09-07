  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На US Open теннисист перевалился через сетку. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На US Open теннисист перевалился через сетку. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Еще и матч проиграл

На US Open теннисист перевалился через сетку. ВИДЕО

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Во время поединка четвертого раунда US Open между Маттео Берреттини и Оскаром Отте (6:4, 3:6, 6:3, 6:2) немец после укороченного от соперника не рассчитал дистанцию и нелепо перевалился через сетку.

К счастью, Отте отделался легким испугом, да и теннисный инвентарь не пострадал.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...