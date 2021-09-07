На US Open теннисист перевалился через сетку. ВИДЕО

Во время поединка четвертого раунда US Open между Маттео Берреттини и Оскаром Отте (6:4, 3:6, 6:3, 6:2) немец после укороченного от соперника не рассчитал дистанцию и нелепо перевалился через сетку.

К счастью, Отте отделался легким испугом, да и теннисный инвентарь не пострадал.

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