  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сегодня Свитолина проведет матч 1/4 финала US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Свитолина проведет матч 1/4 финала US Open

Теннис
(1 голосов)

Главное событие дня

Сегодня Свитолина проведет матч 1/4 финала US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник в матче с канадкой Лейлой Фернандес попробует в третий раз в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема.

Матч 1/4 финала US Open между Свитолиной и Фернандес пройдет на стадионе Артура Эша. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21:00 по киевскому времени. Точное время начала матча зависит от продолжительности мужского поединка между вторым сеяным Даниилом Медведевым и голландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

Победительница матча Свитолина – Фернандес в полуфинале сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой или второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Элина Свитолина – Лейла Фернандес.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина US Open-2021 Лейла Анни Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...