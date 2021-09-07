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Сегодня Свитолина проведет матч 1/4 финала US Open
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник в матче с канадкой Лейлой Фернандес попробует в третий раз в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема.
Матч 1/4 финала US Open между Свитолиной и Фернандес пройдет на стадионе Артура Эша. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21:00 по киевскому времени. Точное время начала матча зависит от продолжительности мужского поединка между вторым сеяным Даниилом Медведевым и голландцем Ботиком ван де Зандшульпом.
Победительница матча Свитолина – Фернандес в полуфинале сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой или второй ракеткой мира Ариной Соболенко.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Элина Свитолина – Лейла Фернандес.
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