Сегодня Свитолина проведет матч 1/4 финала US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник в матче с канадкой Лейлой Фернандес попробует в третий раз в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема.

Матч 1/4 финала US Open между Свитолиной и Фернандес пройдет на стадионе Артура Эша. Теннисистки выйдут на корт не ранее 21:00 по киевскому времени. Точное время начала матча зависит от продолжительности мужского поединка между вторым сеяным Даниилом Медведевым и голландцем Ботиком ван де Зандшульпом.

Победительница матча Свитолина – Фернандес в полуфинале сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос Барборой Крейчиковой или второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Элина Свитолина – Лейла Фернандес.

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