Лейла Фернандес – сенсация US Open. Сегодня в 1/4 финала она сыграет против Свитолиной

Оригинал статьи – ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Лейла Фернандес проигрывает сет и брейк против чемпионки US Open-2016 Анжелик Кербер. Все идет к тому, что сенсационный прорыв 18-летнего подростка, вероятно, скоро будет завершен.

Тем не менее, глаза Фернандес все еще блестят. Она начинает подавать более энергично, быстрее и точнее. Её фирменные обратные кроссы с форхенда становятся все более косыми и неприятными для Кербер. Фернандес делает обратный брейк и форсирует решающий сет, сжимая кулак в воздухе после каждого победного розыгрыша.

Хотя на тот момент в активе Фернандес уже была победа над трехкратной чемпионкой Шлемов Наоми Осакой, решающий сет в матче с Кербер стал для юной канадки одним из лучших на турнире. Она дважды взяла подачу немки и отбила её многочисленные ожесточенные попытки вернуться в игру. Каждый раз Лейла подпитывалась энергией трибун, а те без лишних сомнений отвечали ей взаимностью.

«Я не удивлена тому, что происходит сейчас», - сказала Фернандес после победы в 1/8 финала над экс-первой ракеткой мира (4:6, 7:6, 6:2). «Я просто рада, что случилось сейчас, а не позже в этом году».

ANOTHER UPSET WIN FOR @leylahfernandez ‼️ The 18-year-old knocks off Angelique Kerber in three sets to move on to the #USOpen quarterfinals. pic.twitter.com/YzHI4YYpuh

За день до своего 19-летия Фернандес, дебютировавшая на турнире Большого шлема всего год назад в Австралии, впервые дошла до четвертьфинала и стала четвертой теннисисткой из Канады, которой удалось преодолеть этот путь в Открытой эре тенниса, причем в двух раундах подряд Лейла неизменно выбивала бывших №1 мирового рейтинга.

Мир тенниса впервые обратил внимание на Фернандес на Ролан Гаррос осенью прошлого года, когда канадка чуть не забрала сет в матче с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой. А настоящей сенсацией и большой проблемой для нынешних топов WTA-тура она стала после победы в крупнейшем матче в карьере против Наоми Осаки в третьем раунде US Open. А сегодня Фернандес в 1/4 финала попробует остановить 5-ю ракетку мира Элину Свитолину – теннисистку, которая единственной в туре вот уже четыре года подряд удерживает позицию в топ-10 рейтинга WTA.

Итак, как Фернандес добралась до статуса одной из восьми претенденток на титул Большого шлема? Все началось с отца-футболиста и семьи, которая методично внушала ей веру в себя.

Лейла, рожденная в Монреале в семье эквадорца Хорхе и филиппино-канадки Ирен, впервые влюбилась в теннис в 6-летнем возрасте. Отец взял над ней опеку и привил ей подход «отпусти прошлое, продолжай смотреть вперед, продолжает искать будущее».

Хорхе мало что знал о теннисе, но когда Лейла в 10 лет захотела выйти на более серьезный уровень, он пошел ва-банк. Вдохновенный отцом Серены и Винус Уильямс Ричардом, у которого так же не было профессионального понимания о теннисе, но в итоге он стал тренером своих легендарных дочерей, Фернандес сделал то же самое, перенеся свои знания из футбола.

Когда Лейле было 14 лет, семья переехала во Флориду, где Хорхе продолжил тренировать свою дочь. В 16 лет канадка дошла до полуфинала на юниорском Ролан Гаррос, проиграв еще одной восходящей звездочке тура Коко Гауфф. Спустя год Фернандес сыграла в 1/4 финала на юниорском US Open, затем дошла до полуфинала в Австралии, а на Ролан Гаррос взяла свой первый крупный титул, после чего в 2019-м перешла в профессионалы и начала играть взрослые турниры.

«У Хорхе что-то вроде режима военной подготовки. Он похож на отца Тайгера Вудса, который говорил: «Мы тренируемся, чтобы стать великими». Если вы постоянно говорите об этом – ваши ожидания должны быть такими же. «Да, я тренируюсь ради этого».

Подход Хорхе в сочетании с присущей Лейле конкурентоспособностью создали смертельную комбинацию.

«С самого раннего возраста я знала, что могу победить любого, кто окажется передо мной», - сказала Фернандес после своей победы над Осакой. «Даже занимаясь разными видами спорта, я всегда была такой, говоря, что я собираюсь победить их всех, собираюсь победить даже своего отца в футболе, хотя это невозможно. Я всегда пытаюсь использовать это в каждом матче».

Фернандес совершила прорыв в последние 11 месяцев. После выхода в финал Mexican Open канадка произвела фурор на Ролан Гаррос, дойдя до третьего раунда. А затем был титул на Monterrey Open с победами над двумя бывшими теннисистками из топ-10 Белиндой Бенчич и Слоан Стивенс.

Если и был момент, который привел её к четвертьфиналу на US Open, то это матч третьего раунда в Париже осенью прошлого года. Тогда Фернандес в первом сете противостояния с Квитовой вела 5:1, но за неимением опыта не удержала столь солидное преимущество и проиграла в двух сетах (5:7, 3:6). Впрочем, она получила важный урок, из которого сделала нужные выводы.

«Это дало нам представление о том, как нам нужно тренироваться в следующем сезоне, чтобы, когда я буду играть против Квитовой или против теннисисток подобного уровня, я знала, что делать», - говорила Фернандес в интервью ESPN в декабре 2020 года.

Спустя 11 месяцев при счете 5:2 в решающем матче с Кербер в 1/8 финала US Open Фернандес уже точно знала, как закрыть матч. И с легкостью сделала это.

Свитолина получила много информации о Фернандес в матче с Кербер. Элине сегодня вечером придется иметь дело с глубокими выбивающими подачами канадки, которые она любит дополнять молниеносными атаками с форхенда. Особенно эффектно в исполнении Лейлы выглядят короткие кроссы и мощные выстрелы по линии.

Фернандес играет в наступательный теннис, отмечает экс-полуфиналистка Уимблдона Александра Стивенсон.

«В третьем сете можно было увидеть сдвиг импульса. Этот форхенд от Фернандес очень опасен, как и её удар слева. Левши любят свой форхенд, но обычно у них бэкхенд не такой сильный, но только не у Фернандес. Она входит в корт и использует свое тело, она движется вперед под углом и действительно хорошо бьет слева».

The moment.



As @leylahfernandez put it "thanks to the New York fans over here, they helped me get the win." ????#USOpenpic.twitter.com/CWiT4EDswT