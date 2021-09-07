Свитолина против 19-летней канадки в 1/4 финала US Open. Текстовая трансляция матча

Элина Свитолина во вторник в четвертьфинале Открытого чемпионата США сыграет с 73-й ракеткой мира из Канады Лейлой Фернандес.

Матч Свитолина – Фернандес пройдет вторым запуском на стадионе имени Артура Эша. Начало поединка – не ранее 21:00 по киевскому времени.

По личным встречам с Фернандес Свитолина ведет 1:0. В прошлом году Элина обыграла канадку в 1/4 финала турнира в Мексике (6:4, 7:5), после чего выиграла титул.

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Свитолина против Фернандес в 1/4 финала US Open: текстовая трансляция матча

21:10. Пока есть время, предлагаем ознакомиться с небольшим превью матчей 1/4 финала.

20:53. Вот это номер! Медведев проиграл третий сет, а это значит, что матч Свитолиной и Фернандес начнется не ранее 21:45 по Киеву.

20:35. Даниил Медведев ожидаемо громит Ботика Ван де Зандшульпа (6:3, 6:0, 2:2). Вероятней всего, корт на стадионе Артура Эша минут через 20-30 будет свободен.

20:30. Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 1/4 финала US Open между Элиной Свитолиной и Лейлой Фернандес.