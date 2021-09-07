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Каролина Плишкова: Рада, что проиграла Павлюченковой последние два матча
Это помогло ей пробиться в четвертьфинал
Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен
Четвёртая ракетка мира Каролина Плишкова прокомментировала победу над Анастасией Павлюченковой в четвёртом круге US Open — 7:5, 6:4.
"Очень довольна, потому что проиграла ей последние два матча. Сегодня было важно одержать победу. Матч был не то чтобы очень красивым, но это не имеет значения, раз я в четвертьфинале. Этим я очень довольна.
Мне удавалось прибавить в ключевые моменты. Подача тоже, конечно, помогла — хотя эйсов было не так много, как в последних матчах. Но подача приносила много лёгких очков. В важные моменты я хорошо подавала.
Конечно, мы обе стремились играть агрессивно. Но было довольно много ошибок — может, игра получалась не очень красивой. Я вообще себя не очень хорошо чувствовала. Но удалось сыграть чуть лучше, чем она. Я давила на её подачу, сделала пару брейков", — приводятся слова Плишковой на сайте US Open.
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