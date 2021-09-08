Grand Slam остается мечтой. Свитолина вылетает из US Open от 19-летней канадки

Украинская теннисистка Элина Свитолина покидает Открытый чемпионат США по теннису US Open на четвертьфинальной стадии. Подножку украинке поставила канадка Лейла Фернандес, которая на данный момент занимает 73-е место рейтинга WTA.

Первый сет украинка проиграла, отдав одну свою подачу в середине партии. Однако Элина отыгралась во втором сете. В четвёртом и шестом геймах украинка сделала брейки, доведя дело до конца. Не помешала этому и одна потерянная своя подача.

Третий сет оказался очень драматичным. В середине партии Элина отдала две своих подачи, ответив на это только одним брейком. В восьмом гейме, когда Фернандес подавала на маоч, украинка смогла наконец-то сделать брейк, переведя игру на тай-брейк.

По ходу тай-брейка Свитолина проигрывала 1:4, но и тут смогла сравнять счёт. Однако в решающий момент - при счёте 5:5 - упустила свою подачу, подарив сопернице матч-болл, и тут же не смогла принять подачу уже сама.

В общей сложности матч длился практически два с половиной часа. У Свитолиной меньше активно выигранных мячей (32:42), но меньше и невынужденных ошибок (25:31). Счёт по общему количеству очков практически равный - 99:97.