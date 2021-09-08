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Сенсационный Алькарас из-за травмы не доиграл матч 1/4 финала US Open
Испанец едет домой
фото - flashscore.com.ua
Обидчик Стефаноса Циципаса Карлос Алькарас из-за травмы приводящей мышцы правого бедра снялся с четвертьфинального матча Открытого чемпионата США против Феликса Оже-Альяссима (6:3, 3:1, отказ испанца).
До досрочного завершения матча Оже-Альяссим сделал 2 брейка и отыграл 3 брейк-поинта. Также канадец подал 8 эйсов, организовал 15 активно выигранных очков и выиграл 79% мячей с первой подачи.
Феликс Оже-Альяссим стал самым молодым полуфиналистом US Open с 2009 года, когда американский Шлем сенсационно выиграл Хуан Мартин Дель Потро. За выход в финал канадец в пятницу сыграет против второй ракетки мира Даниила Медведева.
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