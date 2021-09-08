Ястремская играет в полуфинале US Open. Текстовая трансляция матча

Даяна Ястремская первой среди украинских теннисисток дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в миксте.

В дуэте с австралийцем Максом Перселлом Ястремская в 1/2 финала сыграет с мексиканкой Гильяной Олмос и Марсело Аревало из Сальвадора.

Полуфинальный матч US Open пройдет вторым запуском на корте Луи Армстронга. Начало поединка – не ранее 21:30 по киевскому времени.

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Ястремская в 1/2 финала US Open в миксте: текстовая трансляция матча

22:24. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 6:4, 2:3

Перселл спокойно отработал гейм на своей подаче. Даяне и Максу нужен обратный брейк!

22:22. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 6:4, 1:3

Слишком легко Олмос защитила свою подачу. Попахивает решающим сетом…

22:19. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 6:4, 1:2

Олмос и Аревало делают брейк на подаче Ястремской.

22:16. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 6:4, 1:1

Алеваро отвечает той же монетой. Посмотрим, как со своей подаче справятся девушки.

22:14. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 6:4, 1:0

Гейм под ноль на подаче Перселла. Идеальный старт второго сета!

22:13. Статистика первого сета:

22:10. Ястремская и Перселл берут первый сет – 6:4

Ястремская умудрилась дважды навылет принять первую подачу Аревало. Кто бы мог подумать, что сет завершится брейком на подаче мужчины!

22:06. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 5:4

Как и полагается мужчине, Перселл не допустил борьбы в гейме на своей подаче. Последнее очко в гейме Ястремская выиграла четким ударом у сетки.

22:02. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 4:4

Двойной брейк-поинт упустили Ястремская и Перселл! Какие же плотные геймы – один решающий мяч за другим.

21:56. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 4:3

Перселл натворил дел у сетки, совершив две кряду грубых ошибки. А на решающем мяче Олмос не приняла вторую подачу. Это было напряженно!

21:52. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 3:3

Аревало с 15:30 защитил свою подачу.

11-3 по виннерсам в пользу Даяны и Макса, а вот сделать брейк пока не получается.

21:50. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 3:2

Дважды Ястремская ошиблась у сетки. Перселл подстраховал первой подачей, а на решающем мяче Аревало пробил в сетку.

21:46. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 2:2

Продолжает Ястремская отлично простреливать с задней линии, вот только на решающем мяче Даяна сорвала удар. Эх, был отличный шанс на брейк.

21:42. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 2:1

С 15:40 спасла Ястремская свою подачу! Очень вовремя Даяна нашла эйс, а на решающем мяче Перселл четко сыграл на перехвате.

21:37. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 1:1

На решающем мяче Олмос и Аревало спасли свою подачу. Да, в миксте больше/меньше не играют.

Ястремская хорошо провела гейм, а вот Перселл в концовке дважды пробил в сетку.

21:31. Ястремская/Перселл – Олмос/Аревало 1:0

Шикарным виннерсом с бекхенда начала Ястремская матч! С 15:30 Перселл забрал свою подачу.

21:28. Матч начался! Первыми подают Ястремская и Перселл.

21:13. Корт имени Луи Армстронга уже свободен. Матч начнется даже немного раньше, чем ожидалось.

21:11. Даяна Ястремская – единственная успешная теннисистка из этого квартета в одиночном разряде. А у Перселла есть опыт выступлений в финале мэйджора в паре – в прошлом году он остановился в шаге от титула на домашнем Australian Open.

21:06. Что интересно, Ястремская и Перселл не должны были стартовать на US Open, но после отказа нескольких участников попали в сетку по альтернативному списку. Три победы – и вот он полуфинал.

21:00. Добрый вечер! UA-Футбол начинает текстовую трансляцию полуфинального матча US Open в миксте при участии Даяны Ястремской. Битва за финал турнира Большого шлема начнется ориентировочно через 30 минут.