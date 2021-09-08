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18-летняя британская теннисистка обыграла Бенчич и вышла в полуфинал US Open

Теннис
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Результат матча получился неожиданным

18-летняя британская теннисистка обыграла Бенчич и вышла в полуфинал US Open

фото - flashscore.com.ua

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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2021.

В четвертьфинальном поединке квалифаер Радукану обыграла 11-ю сеяную швейцарку Белинду Бенчич, которая ранее выиграла золото Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

US Open. WTA

Эмма Радукану - Белинда Бенчич 6:3, 6:4

Встреча продлилась 1 час 25 минут в пользу британки. Радукану 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Бенчич — 1 эйс, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

За право стать финалисткой US Open – 2021 Радукану сразится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) – Мария Саккари (Греция, 17).

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В статье: Белинда Бенчич Емма Радукану
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