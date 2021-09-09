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Джокович и Зверев сыграют в полуфинале US Open
Будет бой
фото - flashscore.com.ua
Вслед за Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом в 1/2 финала Открытого чемпионата США накануне шагнули Новак Джокович и Александр Зверев.
Джокович в четвертьфинале за 3 часа и 30 минут обыграл 8-ю ракетку мира Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Серб реализовал 5 из 16 брейк-поинтов, подал 12 эйсов и сделал 44 виннерса.
Зверев за 2 часа и 8 минут остановил Ллойда Харриса (7:6, 6:3, 6:4). Немец отыграл подачу в концовке первого сета и больше соперника к себе не подпустил. В активе Зверева 21 эйс, 4 брейка и 43 активно выигранных мяча.
Джокович в 1/2 финала US Open попробует взять реванш у Зверева за недавнее поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио.
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