  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Зверев сыграют в полуфинале US Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Зверев сыграют в полуфинале US Open

Теннис
(1 голосов)

Будет бой

Джокович и Зверев сыграют в полуфинале US Open

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Вслед за Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом в 1/2 финала Открытого чемпионата США накануне шагнули Новак Джокович и Александр Зверев.

Джокович в четвертьфинале за 3 часа и 30 минут обыграл 8-ю ракетку мира Маттео Берреттини (5:7, 6:2, 6:2, 6:3). Серб реализовал 5 из 16 брейк-поинтов, подал 12 эйсов и сделал 44 виннерса.

Зверев за 2 часа и 8 минут остановил Ллойда Харриса (7:6, 6:3, 6:4). Немец отыграл подачу в концовке первого сета и больше соперника к себе не подпустил. В активе Зверева 21 эйс, 4 брейка и 43 активно выигранных мяча.

Джокович в 1/2 финала US Open попробует взять реванш у Зверева за недавнее поражение в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Александр Зверев US Open-2021
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...