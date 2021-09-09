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Саккари не пустила Плишкову в полуфинал US Open
Гречанка снова в полуфинале
фото - flashscore.com.ua
Мария Саккари в 1/4 финала US Open остановила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (4:6, 4:6). Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты.
Саккари в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта. Гречанка подала 4 эйса и выиграла 92% очков с первого мяча. Также в активе Саккари 22 виннерса при 12 невынужденных ошибках.
Мария Саккари в полуфинале Открытого чемпионата США сыграет с сенсационной 18-летней британкой Эммой Радукану.
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