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Саккари не пустила Плишкову в полуфинал US Open

Теннис
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Гречанка снова в полуфинале

Саккари не пустила Плишкову в полуфинал US Open

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Мария Саккари в 1/4 финала US Open остановила экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (4:6, 4:6). Теннисистки провели на корте 1 час и 23 минуты.

Саккари в каждом сете сделала по одному брейку, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта. Гречанка подала 4 эйса и выиграла 92% очков с первого мяча. Также в активе Саккари 22 виннерса при 12 невынужденных ошибках.

Мария Саккари в полуфинале Открытого чемпионата США сыграет с сенсационной 18-летней британкой Эммой Радукану.

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В статье: Каролина Плишкова Мария Саккари US Open-2021
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