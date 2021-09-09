Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенчич: Надеюсь снова увидеть Федерера на корте
Теннисистка в восторге от игры Роджера
фото - Jimmie48 Photography
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала паузу в карьере её соотечественника Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.
"Очевидно, я надеюсь, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль скоро смогут вернуться на корты. Однако я не могу ответить на этот вопрос с уверенностью, его следует задавать тем, кто непосредственно связан с ними. Лично я всем сердцем надеюсь снова увидеть Роджера на арене. Я довольно оптимистично отношусь к этому, в том числе и потому, что знаю, как сильно он влюблён в теннис. Всё, что остаётся, — это ждать и надеяться, что всё пойдёт хорошо.
На US Open я не чувствовала слишком большого давления, в основной сетке Открытого чемпионата США было четыре представителя Швейцарии. Я не единственная, у кого была возможность преуспеть. Конечно, я очень счастлива и горда тем, что поддерживаю репутацию швейцарского тенниса на высоком уровне в турнирах, где отсутствуют Роджер и Стэн Вавринка", — приводит слова Бенчич Tennis World USA.
Популярное сейчас
- Вернидуб объяснил, почему украинцам будет сложно попасть на матч Шериф – Шахтер
- Президент ФИФА: Матчи сборных? Слишком много бессмысленных поединков. Это плохо для здоровья игроков
- Антигерой футбольного дня. Бей-беги
- Свитолина обыграла Халеп в 1/8 финала US Open. Как это было
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО