  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович и Эшли Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович и Эшли Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Новак будет претендовать на рекордный титул

Джокович и Эшли Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет претендовать на рекордный шестой титул BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в следующем месяце, сообщает сайт АТР.

Австралийка Эшли Барти также приедет в Индиан-Уэллс с надеждой завоевать свой первый титул турнира. Конкуренцию ей составят Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.

Оставшиеся места в сетке будут заполнены победителями отборочного турнира, который пройдёт с 4 по 6 октября, и получателями уайлд-кард, которые будут объявлены в ближайшие дни.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...