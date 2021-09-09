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Джокович и Эшли Барти выступят на турнире в Индиан-Уэллсе
Новак будет претендовать на рекордный титул
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович будет претендовать на рекордный шестой титул BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в следующем месяце, сообщает сайт АТР.
Австралийка Эшли Барти также приедет в Индиан-Уэллс с надеждой завоевать свой первый титул турнира. Конкуренцию ей составят Арина Соболенко, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Софья Кенин, Барбора Крейчикова и другие.
Оставшиеся места в сетке будут заполнены победителями отборочного турнира, который пройдёт с 4 по 6 октября, и получателями уайлд-кард, которые будут объявлены в ближайшие дни.
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