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Однажды топовый теннисист выиграл гейм за 29 секунд. ВИДЕО
Соперник ни разу не попал по мячу
Вторая ракетка мира Даниил Медведев на травяном турнире в Штутгарте в матче с французом Люка Пуем защитил свою подачу за 29 секунд. Медведев подал 4 эйса подряд с минимальными паузами между розыгрышами.
Как резонно шутят в комментариях под видео, Медведев выиграл гейм быстрее, чем Рафаэль Надаль подготовился к своей подаче.
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