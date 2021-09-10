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Однажды топовый теннисист выиграл гейм за 29 секунд. ВИДЕО

Теннис
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Соперник ни разу не попал по мячу

Однажды топовый теннисист выиграл гейм за 29 секунд. ВИДЕО

Новина українською

Вторая ракетка мира Даниил Медведев на травяном турнире в Штутгарте в матче с французом Люка Пуем защитил свою подачу за 29 секунд. Медведев подал 4 эйса подряд с минимальными паузами между розыгрышами.

Как резонно шутят в комментариях под видео, Медведев выиграл гейм быстрее, чем Рафаэль Надаль подготовился к своей подаче.

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В статье: теннис Даниил Медведев
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