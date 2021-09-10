Свитолина впервые с февраля 2020 года вернется в топ-4 рейтинга WTA

Накануне на US Open определились финалистки – Лейла Фернандес обыграла Арину Соболенко, а Эмма Радукану выбила Марию Саккари.

Саккари была последней теннисисткой, которая в рейтинге WTA могла подвинуть Элину Свитолину. Таким образом, после Открытого чемпионата США первая ракетка Украины гарантированно поднимется на четвертую позицию.

Свитолина вернется в топ-4 рейтинга WTA впервые с 10 февраля 2020 года.

На US Open Свитолина дошла до 1/4 финала, драматично уступив канадке Лейле Фернандес.

Что касается Чемпионской гонки WTA, то Элина Свитолина находится на 13-м месте, но может пропустить Фернандес, если та выиграет Открытый чемпионат США.

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