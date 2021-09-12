  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 150-я ракетка мира выиграла US Open, не отдав ни одного сета
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

150-я ракетка мира выиграла US Open, не отдав ни одного сета

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Поздравления британской юниорке

150-я ракетка мира выиграла US Open, не отдав ни одного сета

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британская теннисистка, 150-я ракетка мира Эмма Радукану побеждает в финале Открытого чемпионата США. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Канады Лейлу Фернандес (WTA №73).

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
30 августа - 12 сентября
Хард
Призовой фонд: $ 57,5 ​​млн.долл.
Женщины
Финал
Эмма Радукану (Великобритания) (WTA №150) - Лейла Фернандес (Канада) (WTA №73)
2-0 (6-4; 6-3)

Путь к финалу:

QR1: Бибиана Схофс (WTA №285) 6-1, 6-2;

QR2: Мариам Болквадзе (WTA №167) 6-3, 7-5;

QR3: Майяр Шериф (WTA №96) 6-1, 6-4;

R128: Штефани Фёгеле (WTA №128) 6-2, 6-3;

R64: Чжан Шуай (WTA №49) 6-2, 6-4;

R32: Сара Соррибес-Тормо (WTA №41) 6-0, 6-1;

R16: Шелби Роджерс (WTA №43) 6-2, 6-1;

QF: Белинда Бенчич (WTA №12) 6-3, 6-4;

SF: Мария Саккари (WTA №18) 6-1, 6-4;

Британская спортсменка впервые выступила на US Open и второй раз в основной сетке турнира Большого Шлема. Радукану является первым в истории "квалифаером", которая сыграла в финале турнира Большого Шлема и самой молодой финалисткой на таких соревнованиях с 2004 года, когда 17-летняя Мария Шарапова победила на Уимблдоне. На US Open в 1999 году в 17 лет победила Серена Уильямс.

Радукану сделает огромный скачок в мировом рейтинге, из 150-й позиции переместившись на 23 место. Фернандес в понедельник перейдет на 27-ю строчку.

150-я ракетка мира выиграла US Open, не отдав ни одного сета - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: US Open-2021 Лейла Анни Фернандес Эмма Радукану
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Joyce (Donetsk)
12.09.2021 в 01:46
Впечатляет :)
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
12.09.2021 в 01:42
Офигеть! Как танком проехалась! Десять поединков и ни одного сета не проиграть! Немного болел за Фернандез (все же выбила нашу Элину), но в любом случае поздравления румынской британке. US Open в этом году очень удивил.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...