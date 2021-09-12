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150-я ракетка мира выиграла US Open, не отдав ни одного сета
Поздравления британской юниорке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британская теннисистка, 150-я ракетка мира Эмма Радукану побеждает в финале Открытого чемпионата США. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Канады Лейлу Фернандес (WTA №73).
Путь к финалу:
QR1: Бибиана Схофс (WTA №285) 6-1, 6-2;
QR2: Мариам Болквадзе (WTA №167) 6-3, 7-5;
QR3: Майяр Шериф (WTA №96) 6-1, 6-4;
R128: Штефани Фёгеле (WTA №128) 6-2, 6-3;
R64: Чжан Шуай (WTA №49) 6-2, 6-4;
R32: Сара Соррибес-Тормо (WTA №41) 6-0, 6-1;
R16: Шелби Роджерс (WTA №43) 6-2, 6-1;
QF: Белинда Бенчич (WTA №12) 6-3, 6-4;
SF: Мария Саккари (WTA №18) 6-1, 6-4;
Британская спортсменка впервые выступила на US Open и второй раз в основной сетке турнира Большого Шлема. Радукану является первым в истории "квалифаером", которая сыграла в финале турнира Большого Шлема и самой молодой финалисткой на таких соревнованиях с 2004 года, когда 17-летняя Мария Шарапова победила на Уимблдоне. На US Open в 1999 году в 17 лет победила Серена Уильямс.
Радукану сделает огромный скачок в мировом рейтинге, из 150-й позиции переместившись на 23 место. Фернандес в понедельник перейдет на 27-ю строчку.
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