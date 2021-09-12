150-я ракетка мира выиграла US Open, не отдав ни одного сета

Британская теннисистка, 150-я ракетка мира Эмма Радукану побеждает в финале Открытого чемпионата США. В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Канады Лейлу Фернандес (WTA №73).

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

30 августа - 12 сентября

Хард

Призовой фонд: $ 57,5 ​​млн.долл.

Женщины

Финал

Эмма Радукану (Великобритания) (WTA №150) - Лейла Фернандес (Канада) (WTA №73)

2-0 (6-4; 6-3)

Путь к финалу:

QR1: Бибиана Схофс (WTA №285) 6-1, 6-2;

QR2: Мариам Болквадзе (WTA №167) 6-3, 7-5;

QR3: Майяр Шериф (WTA №96) 6-1, 6-4;

R128: Штефани Фёгеле (WTA №128) 6-2, 6-3;

R64: Чжан Шуай (WTA №49) 6-2, 6-4;

R32: Сара Соррибес-Тормо (WTA №41) 6-0, 6-1;

R16: Шелби Роджерс (WTA №43) 6-2, 6-1;

QF: Белинда Бенчич (WTA №12) 6-3, 6-4;

SF: Мария Саккари (WTA №18) 6-1, 6-4;

Британская спортсменка впервые выступила на US Open и второй раз в основной сетке турнира Большого Шлема. Радукану является первым в истории "квалифаером", которая сыграла в финале турнира Большого Шлема и самой молодой финалисткой на таких соревнованиях с 2004 года, когда 17-летняя Мария Шарапова победила на Уимблдоне. На US Open в 1999 году в 17 лет победила Серена Уильямс.

Радукану сделает огромный скачок в мировом рейтинге, из 150-й позиции переместившись на 23 место. Фернандес в понедельник перейдет на 27-ю строчку.