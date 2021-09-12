Радукану получила поздравления от королевы Елизаветы II и премьер-министра Великобритании

Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №150) после победы в финале Открытого чемпионата США получила поздравления от королевы Елизаветы II.

"Это выдающееся достижение в столь юном возрасте, которое воплощает ваш упорный труд и целеустремленность. Не сомневаюсь, что ваше потрясающее выступление - как и выступление вашей соперницы Лейлы Фернандес, - вдохновит новое поколение теннисистов.

Отправляю наилучшие пожелания вам и вашим многочисленным поклонникам" - написала королева.

Также свои поздравления юной чемпионке передал и премьер-министр Великорбритании Борис Джонсон.

"Сенсационный матч. Поздравления для Эммы Радукану.

Ты показала экстраординарные способности, внутреннюю уравновешенность и мы все очень гордимся тобой" - говорится в сообщении.

Напомним, что Радукану стала первым в истории тенниса "квалифиером", которой удалось победить на турнире Большого Шлема.