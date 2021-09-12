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Радукану получила поздравления от королевы Елизаветы II и премьер-министра Великобритании
Уважение от первых лиц государства
Британская теннисистка, чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану (WTA №150) после
"Это выдающееся достижение в столь юном возрасте, которое воплощает ваш упорный труд и целеустремленность. Не сомневаюсь, что ваше потрясающее выступление - как и выступление вашей соперницы Лейлы Фернандес, - вдохновит новое поколение теннисистов.
Отправляю наилучшие пожелания вам и вашим многочисленным поклонникам" - написала королева.
Также свои поздравления юной чемпионке передал и премьер-министр Великорбритании Борис Джонсон.
"Сенсационный матч. Поздравления для Эммы Радукану.
Ты показала экстраординарные способности, внутреннюю уравновешенность и мы все очень гордимся тобой" - говорится в сообщении.
Напомним, что Радукану стала первым в истории тенниса "квалифиером", которой удалось победить на турнире Большого Шлема.
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