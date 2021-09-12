В предвкушении истории: 10 лучших матчей Джоковича на US Open

По материалам официального сайта US Open

Сейчас в это сложно поверить, что с момента дебюта Новака Джоковича на Открытом чемпионате США прошло 16 лет. С тех пор серб создал немало ярких страниц на кортах Флашинг-Медоус, а главная картина может быть написана после полуночи, если Джокович в финале обыграет Даниила Медведева и станет первым после Рода Лэйвера обладателем календарного Большого шлема.

Самое время вспомнить десятку самых ярких матчей Джоковича на US Open

2005 год, 1-й раунд: Джокович – Монфис

Счет матча – 7:5, 4:6, 7:6, 0:6, 7:5

Символично, что премьерную победу в основной сетке US Open Новак Джокович оформил в матче со сверстником Гаэлем Монфисом, который так же как и серб спустя 16 лет все еще остается видной фигурой АТР-тура.

Матч Джоковича и Монфиса проходил на внешних кортах Флашинг-Медоус, но публика быстро поняла, что это стоит видеть. Болельщики стали свидетелями затяжных розыгрышей и сенсационных ударов, а победителем из этого 4-часового марафона вышел серб, который следом выбил 22-го сеяного Марио Анчича, но в третьем раунде не выдержал еще один 5-сетовик против Фернандо Вердаско.

2007 год, 1/4 финала: Джокович – Мойя

Счет матча: 6:4, 7:6, 6:1

К 2007 году Новак Джокович стал стабильно добираться до второй недели на мэйджорах, а убедительная победа в 1/4 финала US Open над экс-первой ракеткой мира и чемпионом Ролан Гаррос-1998 Карлосом Мойя продемонстрировала способность серба проходить экс-чемпионов турниров Большого шлема.

Именно после этого матча Джокович прямо на корте позабавил публику пародиями на Марию Шарапову и Рафаэля Надаля. С тех пор его и прозвали «Джокером».

2007 год, 1/2 финала: Джокович – Феррер

Счет матча: 6:4, 6:4, 6:3

Именно на US Open-2007 Джокович впервые пробился в финал турнира Большого шлема после двух кряду полуфиналов на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

После опытного волка Мойи молодой волчонок Феррер не стал для Джоковича серьезной проблемой. Серб уверенно выиграл в трех сетах, а на матч-боле выполнил укороченный и упал на колени, осознавая, что ему понадобилось лишь 12 попыток, чтобы впервые добраться до финала на Шлеме.

С первым титулом пришлось повременить – в финале US Open в упорном матче уступил Роджеру Федереру (6:7, 6:7, 4:6).

2010 год, 1-й раунд: Джокович – Троицки

Счет матча: 6:3, 3:6, 2:6, 7:5, 6:3

Джокович после премьерного титула на Шлемах на Australian Open 2008 года на 10 мэйджорах подряд не мог дойти до финала.

В те годы ходили сомнения в выносливости серба и его готовности к изнурительным 5-сетовым битвам. Возможность разочаровать скептиков подвернулась будущей первой ракетке мира уже в первом раунде, когда Джоковича в борьбу неожиданно затянул Виктор Троицки.

В тот день теннисисты на стадионе Артура Эша столкнулись с аномальной жарой. Джокович был близок к поражению, но при счете 1:2 по сетам в четвертой партии сделал обратный брейк и перевернул ход матча, показав, что в его баках достаточно топлива для прохождения таких испытаний.

2010 год, 1/2 финала: Джокович – Федерер

Счет матча: 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 7:5

До 2010 года Новак Джокович не мог подобрать ключи к теннису Роджера Федерера. Швейцарец бил серба в финале US Open-2007 и не оставил ему шансов в полуфинале американского Шлема в 2009 году. Все изменилось осенью 2010-го, когда Новак заложил первый кирпичик своей ментальной гегемонии над Федерером, да и над всеми остальными.

Именно на US Open 11 лет назад Джокович впервые провернул с Федерером трюк, который позднее станет его визитной карточкой. В пятом сете Новак в неповторимом смелом стиле при счете 4:5 отыграл на подаче Роджера двойной матч-бол и до конца матча больше не отдал звездному сопернику ни одного гейма.

Хотя в финале US Open Джокович в четырех сетах проиграл Рафаэлю Надалю, его выступление на турнире стало сигналом для теннисного мира – Новак начал стремительно сокращать дистанцию между двумя лидерами тура, чтобы совсем скоро встать с ними в один ряд.

2011 год, 1/2 финала: Джокович – Федерер

Счет матча: 6:7, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5

Спустя год Джокович и Федерер на той же стадии US Open организовали реванш с аналогичным исходом, только в этот раз камбэк Новака получился еще более эпичным. Серб отыгрался с 0:2, а в решающей партии повторил с Федерером то, что произошло годом ранее.

Федерер в пятом сете снова при подаче на матч вел в гейме со счетом 40:15, но Джокович уже прекрасно знал, что делать в таких ситуациях. Федерер вновь не нашел последний удар и в концовке полуфинала не смог хотя бы зацепиться за тайбрейк.

2011 год, финал: Джокович – Надаль

Счет матча: 6:2, 6:4, 6:7, 6:1

После повторного триумфа над Федерером Джокович взялся за Надаля и отомстил испанцу за поражение в финале US Open 2010 года. Для грунтового короля это была особенно болезненная неудача, ведь несколькими месяцами ранее Надаль проиграл Джоковичу и в финале Уимблдона.

Для Джоковича титул в Нью-Йорке стал третьим в сезоне на турнирах Большого шлема. В тот год Новаку не покорился только Ролан Гаррос с поражением от Федерера в полуфинале.

2013 год, 1/2 финала: Джокович – Вавринка

Счет матча: 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4

Когда Джокович пересекается на турнирах Большого шлема со Стэном Вавринкой, скучно не бывает никогда. И полуфинал US Open 2013 года не стал исключением.

Вавринка с фирменными прострелами с одноручного бекхенда затянул Джоковича в 5-сетовую драму и так истощил серба, что тот в финале смог взять только один сет у Рафаэля Надаля.

2015 год, финал: Джокович – Федерер

Счет матча: 6:4, 5:7, 6:4, 6:4

В 2015-2016 годах Новак Джокович уже выигрывал четыре Шлема подряд, а два первых мэйджора на Уимблдоне и US Open серб забрал в финальных поединках против Роджера Федерера.

Федерер в тот день заработал 23 брейк-поинта, но Джокович настолько хорошо подавал в ключевые моменты и так здорово отбивал все атаки гениального швейцарца, что Роджер сумел сделать лишь четыре брейка, чего было недостаточно, чтобы остановить серба.

Джокович после победы над Федерером стал двукратным победителем Открытого чемпионата США и завершил сезон с лучшим в карьере показателем побед/поражений на мэйджорах (27-1).

2018 год, финал: Джокович – Дель Потро

Счет матча: 6:3, 7:6, 6:3

Сейчас особенно трудно представить, что в 2018 году Новак Джокович на US Open был лишь шестым сеяным. Впрочем, это не помешало сербу без особых проблем дойти до финала, где его поджидал чемпион 2009 года Хуан Мартин Дель Потро, который также совершил камбэк после нескольких травм, постоянно преследовавших его на протяжении всей карьеры.

Перед финалом многие предполагали, что убийственный форхенд Дель Потро станет большой проблемой для Джоковича, но Новак в очередной раз показал, что ему нет равных, когда речь идет о том, чтобы разрушить игру соперника.

Третья победа в Нью-Йорке позволила Новаку Джоковичу выйти на шестое место по количеству титулов на US Open в Открытой эре тенниса.