Сегодня свой день рождения празднует Элина Свитолина

Сегодня, 12 сентября свой день рождения празднует украинская теннисистка, четвертая ракетка мира Элина Свитолина.

На счету примы отечественного тенниса 16 титулов WTA, бронзовая медаль Олимпийских игр 2020. Свитолина является единственной украинкой, которая была в ТОП 3 мирового рейтинга и побеждала на Итоговом турнире.

Поздравляем Элину с праздником. Желаем здоровья и новых свершений на благо Украины!