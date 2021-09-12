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Джокович в погоне за календарным Шлемом. Текстовая трансляция финала US Open

Теннис
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Сегодня Новак может пройти эту игру

Джокович в погоне за календарным Шлемом. Текстовая трансляция финала US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович после побед на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне дошел до финала на Открытом чемпионате США и находится в шаге от того, чтобы стать вторым после Рода Лэйвера обладателем календарного Большого шлема.

Попутно Джокович в финальном матче US Open против россиянина Даниила Медведева поведет охоту за статусом самого титулованного тенниса по количеству Шлемов. Пока же Новак делит лидерство с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем – тройка живых легенд выиграла ровно по 20 мэйджоров.

В предвкушении истории: 10 лучших матчей Джоковича на US Open

Финал US Open между Джоковичем и Медведевым начнется в 23:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча Джокович – Медведев на Открытом чемпионате США вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Джокович против Медведева в финале US Open: текстовая трансляция матча

23:32. Джокович – Медведев 1:2

Неудачный укороченный, двойная, невынужденная с форхенда – пришлось Джоковичу спасать свою подачу с 15:40. Справился серб и остался в первом сете.

23:27. Джокович – Медведев 0:2

Россиянин дерзко начинает финал! Эйс со второй подачи, эйс с первой подачи – шансов на приеме у Новака в этом гейме не было.

23:24. Джокович – Медведев 0:1

И брейк от Медведева сразу же! Как вам такое?! С 40:15 Новак проиграл четыре очка подряд, включая сорванный удар на брейк-поинте.

23:17. Матч начался! Первым подает серб.

23:11. Джокович и Медведев появились на корте!

23:05. Джокович уже активно разминается. Ждем, когда теннисисты выйдут на корт.

22:55. А так Джокович и Медведев шли к очной битве в финале:

22:50. Немного статистики для разогрева:

Джокович и Медведев в последний раз встречались в финале Australian Open в феврале текущего года. Тогда серб разбил россиянина в трех сетах (7:5, 6:2, 6:2).

22:45. Добрый вечер! Сегодня взгляды всех неравнодушных к миру тенниса направлены в Нью-Йорк, где ориентировочно через 15 минут Новак Джокович в матче с Даниилом Медведевым попытается собрать календарный Большой шлем. Следите за историческим противостоянием вместе с UA-Футбол.

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В статье: Новак Джокович Даниил Медведев US Open-2021
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