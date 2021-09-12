Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович в погоне за календарным Шлемом. Текстовая трансляция финала US Open
Сегодня Новак может пройти эту игру
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Новак Джокович после побед на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне дошел до финала на Открытом чемпионате США и находится в шаге от того, чтобы стать вторым после Рода Лэйвера обладателем календарного Большого шлема.
Попутно Джокович в финальном матче US Open против россиянина Даниила Медведева поведет охоту за статусом самого титулованного тенниса по количеству Шлемов. Пока же Новак делит лидерство с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем – тройка живых легенд выиграла ровно по 20 мэйджоров.
В предвкушении истории: 10 лучших матчей Джоковича на US Open
Финал US Open между Джоковичем и Медведевым начнется в 23:00 по киевскому времени.
Следить за главными событиями матча Джокович – Медведев на Открытом чемпионате США вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Джокович против Медведева в финале US Open: текстовая трансляция матча
23:32. Джокович – Медведев 1:2
Неудачный укороченный, двойная, невынужденная с форхенда – пришлось Джоковичу спасать свою подачу с 15:40. Справился серб и остался в первом сете.
23:27. Джокович – Медведев 0:2
Россиянин дерзко начинает финал! Эйс со второй подачи, эйс с первой подачи – шансов на приеме у Новака в этом гейме не было.
23:24. Джокович – Медведев 0:1
И брейк от Медведева сразу же! Как вам такое?! С 40:15 Новак проиграл четыре очка подряд, включая сорванный удар на брейк-поинте.
23:17. Матч начался! Первым подает серб.
The men's singles final is here. ????— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
LET'S GO! pic.twitter.com/wsYS57v9dV
23:11. Джокович и Медведев появились на корте!
23:05. Джокович уже активно разминается. Ждем, когда теннисисты выйдут на корт.
Getting loose before the biggest match of his life. pic.twitter.com/xhufeGuIoo— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
22:55. А так Джокович и Медведев шли к очной битве в финале:
22:50. Немного статистики для разогрева:
Novak. Daniil.— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021
Who leaves New York victorious?
Watch the men's singles final on ESPN ???? https://t.co/RXX9HMIcAN
Джокович и Медведев в последний раз встречались в финале Australian Open в феврале текущего года. Тогда серб разбил россиянина в трех сетах (7:5, 6:2, 6:2).
22:45. Добрый вечер! Сегодня взгляды всех неравнодушных к миру тенниса направлены в Нью-Йорк, где ориентировочно через 15 минут Новак Джокович в матче с Даниилом Медведевым попытается собрать календарный Большой шлем. Следите за историческим противостоянием вместе с UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Мариуполь уходит с последнего места. Турнирная таблица УПЛ 2021/22
- Вколотил под перекладину. ВИДЕО, как Жерсон Родригес эффектно дебютировал за Труа
- Вингер Шахтера не сыграет с Шерифом из-за религиозного праздника
- Свитолина проиграла 19-летней канадке в 1/4 финала US Open. Как это было
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО