Джокович в трех сетах проиграл финал US Open. Как это было

Первая ракетка мира Новак Джокович после побед на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне дошел до финала на Открытом чемпионате США и находится в шаге от того, чтобы стать вторым после Рода Лэйвера обладателем календарного Большого шлема.

Попутно Джокович в финальном матче US Open против россиянина Даниила Медведева поведет охоту за статусом самого титулованного тенниса по количеству Шлемов. Пока же Новак делит лидерство с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем – тройка живых легенд выиграла ровно по 20 мэйджоров.

Финал US Open между Джоковичем и Медведевым начнется в 23:00 по киевскому времени.

Следить за главными событиями матча Джокович – Медведев на Открытом чемпионате США вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Джокович против Медведева в финале US Open: текстовая трансляция матча

01:34. Друзья, настало время прощаться. UA-Футбол благодарит за внимание. Добрых снов и продуктивной новой недели!

01:33. Даниил Медведев – чемпион US Open-2021!

Россиянин в финале сенсационно остановил Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) и не позволил сербу собрать исторический календарный Шлем.

Медведев с третьей попытки выиграл мэйджор после поражений в финалах на US Open-2019 и Australian Open-2021.

У Джоковича так и осталось 20 титулов на Шлемах – серб на одном уровне с Федерером и Надалем.

01:28. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 4:5

Нью-Йорк ликует! Джокович защитил свою подачу и сократил отставание до минимума. Сербу нужен еще один брейк!

01:25. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 3:5

Обратный брейк! Был матч-бол у Медведева, но две подряд двойные дал россиянин. Неужели поплыл под давлением трибун?

01:20. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 2:5

Со скрипом забрал Новак свою подачу.

Ну что, впереди последний гейм? Или Джокович готовит новое чудо?

01:17. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 1:5

Трибуны отчаянно жаждут камбэка, а Медведеву все равно. Еще и трос в ключевой момент сыграл за россиянина. В одном гейме он от титула!

01:12. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 1:4

Гейм под ноль от Новака.

01:10. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 0:4

Бешенная уверенность у Медведева – рискует россиянин на второй подаче и наращивает отрыв в финале!

01:07. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 0:3

Резанным Джокович запустил мяч в сетку, а на брейк-поинте грубо ошибся у сетки. С 0:3 отыграться у Медведева на харде? Звучит нереально даже для Новака.

01:00. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 0:2

Дважды Джокович должен был выходить на брейк-поинт – и дважды серб не забивает мячи, которые обычно кладет с закрытыми глазами.

00:55. Джокович – Медведев 4:6, 4:6, 0:1

Грубо ошибся Новак у сетки, а затем допустил невынужденную ошибку с резанного удара. Медведев повел с брейком на старте третьего сета. Шок.

А это последний розыгрыш второго сета:

00:50. Джокович шесть раз на турнирах Большого шлема отыгрывался с 0:2 по сетам, но только один подобный случай произошел в финале – в 2021 году на Ролан Гаррос против Стефаноса Циципаса.

00:48. Статистика второго сета:

00:47. Медведев повел 2:0 в финале US Open!

6:4, 6:4 – россиянин в шаге от того, чтобы сорвать календарный Шлем Джоковича.

В этой партии у Новака было предостаточно шансов на приеме, но он не реализовал ни одного из пяти брейк-поинтов. Медведев после брейка в пятом гейме заиграл на уровне первого сета и хладнокровно довел дело до логического завершения. Ждем третий сет…

00:43. Джокович – Медведев 4:6, 4:5

Не прошла свеча у Медведева – вытащил Джокович тяжелый гейм на своей подаче.

00:40. Джокович – Медведев 4:6, 3:5

Безупречный гейм от Медведева! 11-5 по виннерсам во втором сете в пользу россиянина.

Сегодня на трибунах много звезд – вот и Мария Шарапова заглянула на центральный корт Нью-Йорк. Интересно, за кого она болеет?

00:36. Джокович – Медведев 4:6, 3:4

С 0:30 спас Новак гейм на своей подаче и остался во втором сете.

00:31. Джокович – Медведев 4:6, 2:4

Просто не знает Джокович, как играть с Медведевым! А россиянин выжидает момент и жалит своими убийственными форхендами. Легкий гейм для подающего.

00:27. Джокович – Медведев 4:6, 2:3

Какой провальный гейм от первой ракетки мира! Собственными руками вручил Новак Медведеву брейк. Очень много ошибок у серба.

00:22. Джокович – Медведев 4:6, 2:2

Джокович вдребезги разбил свою ракетку после неудачного приема! Два брейк-поинта отыграл Медведев в этом гейме.

00:11. Джокович – Медведев 4:6, 2:1

Мощным ударом по линии с форхенда заработал Медведев брейк-поинт, но первая подача пришла на выручку Джоковичу. Ух, какой напряженный гейм!

Что ж, обменялись теннисисты упущенными шансами на приеме. Смотрим дальше.

00:03. Джокович – Медведев 4:6, 1:1

Практически на ровном месте получил Джокович тройной брейк-поинт, но Медведев выбирается из этой сложнейшей ситуации и закрывает гейм двумя отличными первыми подачами!

А это эмоции россиянина после победы в первом сете:

23:59. Джокович – Медведев 4:6, 1:0

Гейм под ноль от Новака на старте второго сета.

23:56. Статистика первого сета:

Сложно сделать брейк, когда у твоего соперника 15 из 15 на первом мяче.

23:55. Медведев берет первый сет – 6:4!

Медленный старт от Джоковича уже стал традицией – серб на US Open проигрывает первую партию в пятом матче подряд.

Это не самый приятный знак для Новака – в предыдущих случаях в Нью-Йорке он всегда проигрывал финал в случае неудачи в первом сете. А таких случаев было четыре.

23:51. Джокович – Медведев 4:5

Медведев был не так далек от того, чтобы уже в девятом гейме добраться до сет-бола, но все Джокович отбился на своей подаче.

23:46. Джокович – Медведев 3:5

Гегемония Медведева на подаче продолжается – еще 2 эйса выполнил россиянин и сохранил 100-процентную реализацию первого мяча (11 из 11).

23:43. Джокович – Медведев 3:4

Новак вошел в игру после нервного старта – второй гейм кряду серб легко берет свою подачу.

23:41. Джокович – Медведев 2:4

Медведев пока ничего не позволяет Джоковичу на приеме. 8 из 8 на первой подаче у россиянина.

23:36. Джокович – Медведев 2:3

Гейм под ноль и от Новака.

23:35. Джокович – Медведев 1:3

Чуть больше минуты потратил Медведев на защиту своей подаче. Уже 4 эйса у россиянина и 100% выигранных очков с первого мяча.

23:32. Джокович – Медведев 1:2

Неудачный укороченный, двойная, невынужденная с форхенда – пришлось Джоковичу спасать свою подачу с 15:40. Справился серб и остался в первом сете.

23:27. Джокович – Медведев 0:2

Россиянин дерзко начинает финал! Эйс со второй подачи, эйс с первой подачи – шансов на приеме у Новака в этом гейме не было.

23:24. Джокович – Медведев 0:1

И брейк от Медведева сразу же! Как вам такое?! С 40:15 Новак проиграл четыре очка подряд, включая сорванный удар на брейк-поинте.

23:17. Матч начался! Первым подает серб.

23:11. Джокович и Медведев появились на корте!

23:05. Джокович уже активно разминается. Ждем, когда теннисисты выйдут на корт.

22:55. А так Джокович и Медведев шли к очной битве в финале:

22:50. Немного статистики для разогрева:

Джокович и Медведев в последний раз встречались в финале Australian Open в феврале текущего года. Тогда серб разбил россиянина в трех сетах (7:5, 6:2, 6:2).

22:45. Добрый вечер! Сегодня взгляды всех неравнодушных к миру тенниса направлены в Нью-Йорк, где ориентировочно через 15 минут Новак Джокович в матче с Даниилом Медведевым попытается собрать календарный Большой шлем. Следите за историческим противостоянием вместе с UA-Футбол.