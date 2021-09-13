Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенсационное фиаско Джоковича в финале US Open. ВИДЕО
Такого никто не ждал
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович в финале Открытого чемпионата США в трех сетах (4:6, 4:6, 4:6) проиграл Даниилу Медведеву и не смог стать первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема.
Медведев с третьей попытки выиграл свой первый мэйджор в карьере и не позволил Джоковичу стать единоличным лидером по количеству титулов на Шлемах.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Коломойский: Вероятность возвращения в украинский футбол пока нулевая
- Джокович в трех сетах проиграл финал US Open. Как это было
- Петраков о игре Караваева: Извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Мы с командой U-17 такое не допускали
- Фернандес и Радукану сыграют в финале US Open. Им на двоих 37 лет
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...