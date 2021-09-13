Сенсационное фиаско Джоковича в финале US Open. ВИДЕО

Первая ракетка мира Новак Джокович в финале Открытого чемпионата США в трех сетах (4:6, 4:6, 4:6) проиграл Даниилу Медведеву и не смог стать первым за 52 года обладателем календарного Большого шлема.

Медведев с третьей попытки выиграл свой первый мэйджор в карьере и не позволил Джоковичу стать единоличным лидером по количеству титулов на Шлемах.

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