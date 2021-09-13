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Джокович проиграл шестой финал на US Open
Не его турнир
фото - flashscore.com.ua
Новак Джокович в воскресенье в финале US Open сенсационно проиграл россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6) и не смог собрать календарный Большой шлем.
Поражение от Медведева стало для Джоковича шестым в финалах в Нью-Йорке. Ранее серба огорчали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль (дважды), Энди Маррей и Стэн Вавринка.
Всего же Джокович в 11-й раз проиграл в финале турнира Большого шлема. До матча с Медведевым Новак выиграл 8 из последних 9 решающих матчей на мэйджорах.
На US Open с 2005 года Новак Джокович выиграл 81 матч при 13 поражениях.
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