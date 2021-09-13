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Цуренко сыграет в основной сетке турнира в Люксембурге

Теннис
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Украинка преодолела барьер квалификации

Цуренко сыграет в основной сетке турнира в Люксембурге

Новина українською

Леся Цуренко в квалификации турнира WTA 250 в Люксембурге последовательно обыграла Эри Ходзуми (6:3, 3:6, 6:2) и Кристину Буча (6:3, 2:6, 6:4) и вышла в основную сетку.

Первой соперницей Цуренко на BGL BNP Paribas Luxembourg Open станет белоруска Александра Саснович, у которой Леся по личным встречам ведет со счетом 2:1.

В случае победы над Саснович Цуренко во втором круге сыграет со второй сеяной из Бельгии Элизе Мертенс.

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В статье: теннис Леся Цуренко
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