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Три украинки сыграют в основе турнира WTA в Словении

Теннис
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Есть за кого поболеть

Три украинки сыграют в основе турнира WTA в Словении

Новина українською

Три украинских теннисистки вошли в основную сетку турнира WTA 250 в Портороже (Словения).

Даяна Ястремская с шестым номером посева в первом раунде сыграет с 99-й ракеткой мира Жасмин Паолини.

Ангелина Калинина в первом круге встретится с бывшей финалисткой Ролан Гаррос Сарой Эррани, которая в мировом рейтинге стоит на 112-м месте.

Катарина Завацкая имя своей первой соперницы узнает после завершения квалификации.

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В статье: Даяна Ястремская Ангелина Калинина Катарина Завацкая
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