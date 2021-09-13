Три украинки сыграют в основе турнира WTA в Словении

Три украинских теннисистки вошли в основную сетку турнира WTA 250 в Портороже (Словения).

Даяна Ястремская с шестым номером посева в первом раунде сыграет с 99-й ракеткой мира Жасмин Паолини.

Ангелина Калинина в первом круге встретится с бывшей финалисткой Ролан Гаррос Сарой Эррани, которая в мировом рейтинге стоит на 112-м месте.

Катарина Завацкая имя своей первой соперницы узнает после завершения квалификации.

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