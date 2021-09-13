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Топ-5 ударов финала US Open между Медведевым и Джоковичем. ВИДЕО
Матч, который вошел в историю
Накануне в финале Открытого чемпионата США Даниил Медведев в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4) обыграл Новака Джоковича и не позволил сербу собрать календарный Шлем.
Телеканал Евроспорт на YouTube выложил топ-5 розыгрышей решающего матча US Open.
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