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Топ-5 ударов финала US Open между Медведевым и Джоковичем. ВИДЕО

Теннис
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Матч, который вошел в историю

Топ-5 ударов финала US Open между Медведевым и Джоковичем. ВИДЕО

Новина українською

Накануне в финале Открытого чемпионата США Даниил Медведев в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4) обыграл Новака Джоковича и не позволил сербу собрать календарный Шлем.

Телеканал Евроспорт на YouTube выложил топ-5 розыгрышей решающего матча US Open.

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В статье: Новак Джокович Даниил Медведев US Open-2021
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