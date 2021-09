Цифровые итоги триумфов Медведева, Радукану и других героев US Open

По материалам официального сайта US Open

Двухнедельный праздник тенниса на Открытом чемпионате США подошел к логическому завершению. Это был один из самых сенсационных мэйджоров в новейшей истории тенниса – титул у женщин забрала 18-летняя Эмма Радукану, а у мужчин Даниил Медведев в последний момент сорвал календарный Большой шлем Новака Джоковича.

Ниже – цифровые итоги всех финалов US Open-2021.

1 – Эмма Радукану стала первой в истории чемпионкой турнира Большого шлема из квалификации.

2 – именно столько теннисисток с первой попытки брали штурмом US Open. Радукану повторила достижение Бьянки Андрееску, которая в 2019 году в финале огорчила Серену Уильямс. Попутно Радукану стала рекордсменкой мирового тенниса по количеству затраченных попыток на победу на мэйджоре. В основе турниров Большого шлема британка дебютировала три месяца назад на Уимблдоне.

3 – Даниил Медведев с третьего захода в финал открыл счет выигранным титулам на турнирах Большого шлема. Помимо россиянина аналогичный путь в разные годы прошли Андре Агасси, Горан Иванишевич, Иван Лендл, Энди Маррей и Доминик Тим.

4 – Лейла Фернандес на пути к финалу US Open одержала четыре подряд победы в трех сетах, причем в трех случаях теннисистке из Канады противостояла соперница из топ-5 рейтинга WTA. Фернандес стала самой молодой теннисисткой в истории с тремя победами над топ-5 на турнире Большого шлема со времен 17-летней Серены Уильямс, которая впервые заблистала на кортах Нью-Йорка в 1999 году.

5 – количество титулов колясочников Диде де Гроот и Дилана Олкотта на пути к «Золотому шлему». Де Гроот и Олкотт выиграли каждый из четырех турниров Большого шлема, а также взяли золото на Паралимпийских играх в Токио.

