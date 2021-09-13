Цифровые итоги триумфов Медведева, Радукану и других героев US Open

По материалам официального сайта US Open

Двухнедельный праздник тенниса на Открытом чемпионате США подошел к логическому завершению. Это был один из самых сенсационных мэйджоров в новейшей истории тенниса – титул у женщин забрала 18-летняя Эмма Радукану, а у мужчин Даниил Медведев в последний момент сорвал календарный Большой шлем Новака Джоковича.

Ниже – цифровые итоги всех финалов US Open-2021.

1 – Эмма Радукану стала первой в истории чемпионкой турнира Большого шлема из квалификации.

2 – именно столько теннисисток с первой попытки брали штурмом US Open. Радукану повторила достижение Бьянки Андрееску, которая в 2019 году в финале огорчила Серену Уильямс. Попутно Радукану стала рекордсменкой мирового тенниса по количеству затраченных попыток на победу на мэйджоре. В основе турниров Большого шлема британка дебютировала три месяца назад на Уимблдоне.

3 – Даниил Медведев с третьего захода в финал открыл счет выигранным титулам на турнирах Большого шлема. Помимо россиянина аналогичный путь в разные годы прошли Андре Агасси, Горан Иванишевич, Иван Лендл, Энди Маррей и Доминик Тим.

4 – Лейла Фернандес на пути к финалу US Open одержала четыре подряд победы в трех сетах, причем в трех случаях теннисистке из Канады противостояла соперница из топ-5 рейтинга WTA. Фернандес стала самой молодой теннисисткой в истории с тремя победами над топ-5 на турнире Большого шлема со времен 17-летней Серены Уильямс, которая впервые заблистала на кортах Нью-Йорка в 1999 году.

5 – количество титулов колясочников Диде де Гроот и Дилана Олкотта на пути к «Золотому шлему». Де Гроот и Олкотт выиграли каждый из четырех турниров Большого шлема, а также взяли золото на Паралимпийских играх в Токио.

DYLAN. ALCOTT. ????



His ace is our Serve of the Day, as he goes on to win the US Open title and the Golden Slam. @Heineken_US | #USOpen pic.twitter.com/UgQMkPiY31 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

6 – количество сыгранных Лейлой Фернандес турниров Большого шлема до прорыва на US Open. Перед приездом в Нью-Йорк у 19-летней канадки был отрицательный баланс побед/поражений на мэйджорах (4-6).

7 – американка Дезире Кравчик стала седьмой теннисисткой в истории с тремя титулами за сезон в миксте на турнирах Большого шлема. В дуэте с Джо Солсбери Кравчик выиграла три подряд мэйджора – такого не было с 2006 года.

8 – Радукану стала восьмой британской финалисткой турнира Большого шлема и принесла своей стране первый титул на мэйджоре с 1977 года, когда Вирджиния Уэйд стала чемпионкой Уимблдона.

9 – Радукану и Фернандес провели на US Open 9-й в истории финал турнира Большого шлема среди тинейджеров и первый с 1999 года, когда Серена Уильямс обыграла Мартину Хингис.

10 – именно столько камбэков со счета 0:2 были зафиксированы на US Open. Столько же волевых побед было в 1974 и 2012 годах.

11 – продолжительность победной серии Саманты Стосур и Чжан Шуай, которые в субботу в финале US Open в парном разряде огорчили Коко Гауфф и Кэти МакНелли.

✅ 2019 Australian Open

✅ 2021 #USOpen



???????? Sam Stosur and ???????? Zhang Shuai brought their best this year in New York! pic.twitter.com/CRbjOrHy3T — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

20-0 – Радукану с учетом квалификации выиграла на US Open 20 сетов из 20.

24 – благодаря триумфу в Нью-Йорке с понедельника Радукану взлетела на 24-е место в рейтинге WTA. До турнира она была 150-й ракеткой мира.

27 – победная серия Новака Джоковича на турнирах Большого шлема завершилась на отметке в 27 матчей.

31 – именно столько финалов Джокович провел на турнирах Большого шлема. По этому показателю серб на US Open поравнялся с Роджером Федерером.

34 – количество геймов, которые Радукану проиграла в семи матчах основной сетки на US Open.

???????? @EmmaRaducanu did a thing.



Highlights from the women's singles final ???? pic.twitter.com/oLKnAlyPSU — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021

50 – количество геймов, которые соперницы с учетом квалификации смогли взять у Радукану в 10 поединках в Нью-Йорке.

73 – Лейла Фернандес приехала на US Open в статусе 73-й ракетки мира. Субботний финал между Фернандес и Радукану стал первым между двумя несеяными теннисистками. Всего же до финалов мэйджоров 21 раз доходила теннисистка не из посева, а на US Open таких случаев теперь 7.

82 – количество теннисистов, которые больше одного раза пересекались с Джоковичем, когда серб возглавлял рейтинг АТР. Из этих 82-х только у Медведева положительный баланс побед/поражений (4-2).

109 – именно столько эйсов выполнил американец Рейлли Опелка, который стал лидером US Open-2021 по количеству подач навылет.

129 – американка Алисия Паркс в матче первого раунда US Open против Ольги Данилович повторила самую сильную подачу в истории турнира (129 миль/час или 208 км/час). Рекорд держался с 2007 года и принадлежал Винус Уильямс.

142 – скорость быстрейших подач на US Open в милях/час. Первое место разделили Джон Иснер, Филипп Кольшрайбер и Рейлли Опелка.

223 – суммарный рейтинг Радукану и Фернандес, которые в субботу провели первый в истории финал турнира Большого шлема между теннисистками не из посева.

338 – на такой позиции Радукану находилась в рейтинге WTA летом перед дебютом на Уимблдоне.

1988 – впервые с 1988 года до четвертьфинала на US Open в двух одиночных разрядах дошли 18-летние теннисисты. Речь о Карлосе Алькарасе и Эмме Радукану.

2000 – Медведев стал первым с 2000 года российским победителем US Open, повторив достижение Марата Сафина.

21 years later pic.twitter.com/OVQSY2q4dV — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

2004 – Радукану в 18-летнем возрасте стала самой молодой чемпионкой турнира Большого шлема со времен Марии Шараповой, которой в 2008 году покорился Уимблдон.