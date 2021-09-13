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Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA

Теннис
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Свитолина вернулась в топ-4 рейтинга WTA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США в обновленном рейтинге WTA обошла Наоми Осаку и впервые с февраля 2020 года вернулась в топ-4.

Главный прорыв месяца организовала чемпионка US Open Эмма Радукану, которая поднялась на 127 строк и стала 23-й ракеткой мира. Финалистка американского Шлема Лейла Фернандес совершила скачок с 73-го места на 28-е.

Что касается остальных украинок в топ-100, то Даяна Ястремская опустилась на 53-е место (-2), Марта Костюк стала 56-й ракеткой мира (-1), а Ангелина Калинина поднялась на 64-е место (+12) и обновила личный рекорд.

Топ-10 рейтинга WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 10 075

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7720

3 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4860

5 (3). Наоми Осака (Япония) — 4796

6 (6). Софья Кенин (США) — 4692

7 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668

8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4571

9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4380

10 (11). Петра Квитова (Чехия) — 4060

Полная версия рейтинга WTA

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA
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