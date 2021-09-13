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Медведев и Циципас квалифицировались на Итоговый турнир
В этом не было сомнений
После Открытого чемпионата США к Новаку Джоковичу в списке участников Итогового турнира АТР в Турине присоединились действующий чемпион ATP Finals Даниил Медведев и победитель 2019 года Стефанос Циципас.
В топ-8 Чемпионской гонки ATP по состоянию на 13 сентября входят Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Каспер Рууд и Рафаэль Надаль, который ранее объявил о досрочном завершении сезона.
Итоговый турнир АТР пройдет с 14 по 21 ноября.
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