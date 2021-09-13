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Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре

Теннис
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Мексика будет принимать лучших теннисисток мира

Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре

Новина українською

Итоговый чемпионат WTA 2021 года пройдёт в Гвадалахаре (Мексика), сообщает официальный сайт тура. Соревнования стартуют 8 ноября. В прошлом и нынешнем сезонах турнир должен был состояться в Шэньчжэне (Китай). В 2020 году WTA Finals отменили из-за пандемии коронавируса, в этом сезоне было принято решение перенести турнир в Мексику.

Руководство WTA утверждает, что с 2022 по 2030 год Итоговый чемпионат WTA, как и планировалось ранее, будет проходить в Шэньчжэне. В марте Гвадалахара принимала турнир WTA-250.

В 2019 году победительницей Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне стала австралийская теннисистка Эшли Барти.

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В статье: Итоговый чемпионат WTA
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