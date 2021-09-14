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Удар Ястремской – в топ-10 самых зрелищных моментов US Open. ВИДЕО

Теннис
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Украинка засветилась в топе

Удар Ястремской – в топ-10 самых зрелищных моментов US Open. ВИДЕО

фото - WTA

Новина українською

Официальный YouTube-канал US Open представил топ-10 виннерсов турнира.

Даяна Ястремская оказалась единственной представительницей WTA в рейтинге – украинку отметили за зрелищный удар сквозь сетку в матче первого раунда против Анжелик Кербер.

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В статье: Даяна Ястремская US Open-2021
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