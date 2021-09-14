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US Open представил топ-10 укороченных. ВИДЕО
В этот раз без представителей Украины
Официальный YouTube-канал Открытого чемпионата США опубликовал видео с десяткой лучших укороченных турнира.
В этом видео засветились Даниил Медведев, Виктория Азаренко и другие звезды мирового тенниса.
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